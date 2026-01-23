鷲見玲奈、和風カレー調理中のエプロン姿公開「具たっぷりで美味しそう」「素敵な奥様」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が1月22日、自身のInstagramを更新。手作りのカレーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳元テレ東アナ「具たっぷりで美味しそう」しめじ＆長ネギなど入った和風カレー
鷲見は「1月22日はカレーの日ということで、昨日作ったカレーの写真を」とつづり、写真を投稿。モノトーン花柄のエプロンをつけ、フライパンでカレーを作っている姿を披露した。中身は「2日目のカレーうどんを見越して、しめじや長ネギ、白だしなどを入れて和風のカレーにしてみました」と記している。
なお、「カレーの日」は1982年に社団法人全国学校栄養士協議会が、学校給食週間の前に子どもたちに好まれていたカレーを全国の学校給食メニューとして提供を呼びかけたことにちなんで、1月22日を「カレーの日」として制定したという。
この投稿に「エプロン姿可愛い」「具たっぷりで美味しそう」「素敵な奥様」「カレー食べたい」「料理する姿素敵」「カレーうどんは温まりそう」などと反響が集まっている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
