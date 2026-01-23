餃子が“何人前でも半額”に、ラーメン魁力屋が8日間限定キャンペーンを実施

ラーメンチェーン「京都北白川ラーメン魁力屋」は、1月23日から1月30日までの8日間限定で、「餃子半額キャンペーン」を開催する。

【画像】魁力屋の看板商品「京都背脂醤油ラーメン」、サイドメニュー人気No.1「焼きめし」など

期間中は、公式アプリに配信されるクーポンを提示すると、ラーメン1杯の注文につき、餃子（5個）が何人前でも半額で注文可能となる。餃子の通常価格は税込319円前後（店舗により異なる）。クーポンは開催期間中、毎日1回まで利用可能だ。

魁力屋「餃子半額キャンペーン」

キャンペーンの実施店舗は、路面店全店舗およびイオンモール沖縄ライカム店。フードコート店舗、藤枝PA（下り線）店、遠州豊田PA（上り線）店は対象外となる。

魁力屋の餃子は、こだわりの餡をたっぷりと包み込み、外はパリッと、中はジューシーに仕上げた一品。じっくり焼き上げることで、ラーメンのお供として“やみつきになる味わい”を目指しているという。

◆餃子半額クーポンの利用条件

・店内飲食のみ対象

・餃子は単品注文に限る

・クーポンは1日1回まで利用可能

・「お好きなラーメン100円割引券」との併用可

〈1月31日まで「終日ハッピーアワー」も実施中〉

魁力屋では、1月31日までの期間限定で「終日ハッピーアワー」も開催している。ラーメンを1杯注文すると、アルコール類を特別価格で楽しめる。

・生ビール

480円（税抜）→350円（税抜）

・ハイボール

380円（税抜）→290円（税抜）

・チューハイ（レモン・プレーン）

380円（税抜）→290円（税抜）

餃子半額キャンペーンとあわせて利用すれば、食事だけでなく“軽く飲みたい”需要にも応える内容となっている。

【画像】魁力屋『終日ハッピーアワー』対象アルコール、「京都背脂醤油ラーメン」「焼きめし」など

「京都北白川ラーメン魁力屋」は2005年に京都・北白川で1号店をオープンし、現在は全国に175店舗を展開。郊外型店舗では駐車場やボックス席を備え、子ども連れでも利用しやすい店舗づくりを進めている。

看板商品の「京都背脂醤油ラーメン」は、あっさりとしながらもコクと深みのある、どこか懐かしさを感じさせる味わいが特長。老若男女問わず支持を集めているという。

また、サイドメニュー人気No.1の「焼きめし」は、こだわりの醤油ダレで仕上げており、ラーメンとの相性の良さにこだわっている。