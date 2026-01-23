冬型の気圧配置は25日(日)にかけて続くでしょう。日本海側では大雪による立ち往生など交通障害にご注意ください。26日(月)は一旦収まりますが、28日(水)以降は再び冬型の気圧配置となるでしょう。太平洋側は晴れて空気が乾燥する日が多いですが、31日(土)から2月1日(日)は雪の降る予想も。今後の情報にもご注意ください。

25日(日)にかけて冬型続く 関東から九州は晴れても厳しい寒さ

明日24日(土)は再び冬型の気圧配置が強まるでしょう。上空の寒気が北日本や東日本へ南下し、東北の日本海側や北陸、岐阜で大雪となりそうです。関東北部の山沿いや長野県でも雪の降り方が強まるでしょう。大雪による立ち往生など交通障害にご注意ください。25日(日)は上空の寒気が弱まりますが、北海道や東北の日本海側を中心に雪が降るでしょう。26日(月)はようやく冬型の気圧配置が緩む見込みです。日本海側の大雪は次第に収まりそうです。ただ、交通への影響が長引く所もありますので、引き続きご注意ください。



27日(火)は低気圧が本州付近を東へ進むでしょう。28日(水)は再び冬型の気圧配置になり、上空には寒気が流れ込む見込みです。関東から九州は太平洋側を中心に晴れる日が続きますが、最高気温は10℃に届かず、厳しい寒さが続くでしょう。空気の乾燥した状態も続きますので、火の元、火の取り扱いにも十分に注意が必要です。

31日(土)〜2月1日(日)は関東から九州で雪? 南岸低気圧か

31日(土)からの一週間、北海道や東北の日本海側、北陸は曇りや雪、または雨の日が続くでしょう。関東から九州は晴れマークが目立つものの、雪にも注意が必要です。31日(土)から2月1日(日)は南岸低気圧の影響で、関東から九州で雪の降る時間がありそうです。今後の情報にご注意ください。2日(月)以降は晴れたり曇ったりの天気でしょう。



2月4日(水)は立春で、暦の上では春になりますが、札幌など北海道では、最高気温が0℃未満の真冬日が続き、新潟など北陸を中心に雪が降るでしょう。関東から九州は最高気温が10℃以上になる日が増え、4日(水)は東京で13℃と、日差しのぬくもりを感じられるでしょう。