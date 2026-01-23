高市首相は23日午後、衆議院を解散します。通常国会の召集日に解散されるのは60年ぶり、解散から投開票日までは戦後最短の16日間の選挙戦となります。中継です。

23日朝の都心の最低気温は氷点下2度。多くの議員が「こんな寒い中での選挙戦は初めてだ」と話しています。日本列島を今シーズン最長寒波が襲う中、異例ずくめの「真冬の超短期決戦」へと突入します。

政府は23日朝の臨時閣議で、衆議院を解散することを正式に決定しました。午後1時から開かれる衆議院本会議で解散となります。衆議院選挙は今月27日公示、来月8日投開票の日程で行われます。

高市首相は自民党の政党支持率が低い一方、政権支持率が高いことを背景に「首相として高市早苗がふさわしいかを国民に問う」と選挙戦のテーマを位置づけ戦います。

選挙戦では高市カラーを前面に打ち出します。自民党としては初となる消費減税を公約に掲げました。「2年間、食料品に限って消費税ゼロの検討を加速させる」としています。ある首相側近は「高市人気で勝ちきる」と狙いを述べています。

一方、野党側も立憲と公明が合流する形で新党「中道改革連合」を立ち上げるという「異例の選挙態勢」で臨みます。

中道改革連合・野田共同代表

「なぜ解散するかについて、明確な説明がなかったと思うんです。単なる『総理私でいいんでしょうか』というそれだけだったら、意味はないと思います」

新党中道の看板政策は「この秋から恒久的に食料品の消費税ゼロの実現」です。ある中道幹部は、「自民党は消費減税は本気ではない。中道は時期と財源もしっかり示した、本気だ」と違いをアピールしています。

一方、ある中道のベテラン議員は、「これまで敵だった相手と一緒の選挙戦は慣れない」と、合流効果は未知数と話しています。

また、国民民主党など他の野党は、与党と野党の中道との違いをアピールし議席の上積みを狙います。

突然の解散という「奇襲攻撃」で勝利を目指す自民党。新党という「荒技」で反撃に出る野党、中道。めまぐるしく動く政治に有権者の「不安」と「期待」が交錯しています。

短期決戦でどの政党が響く、刺さるメッセージを出せるのか、異例の決選がスタートです。