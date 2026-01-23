鉄拳、『ドラゴンボール』のキャラ描く “ジャンプのヒーロー集結”の自作イラストに反響「さすが」「うまーい！」「どれもドンピシャ」
お笑い芸人・鉄拳（53）が21日、自身のインスタグラムを更新。最も好きな漫画だという鳥山明さんの世界的人気作『ドラゴンボール』のキャラクターを描いた自作のイラストを披露した。
【画像】「うまーい！」「どれもドンピシャ」鉄拳が描いた『ドラゴンボール』ほか人気キャラ“集結”の自作イラスト
鉄拳は「今日1月21日は『ライバルが手を結ぶ日』だそうです。（薩摩藩と長州藩が薩長同盟を結んだ日）ということで…僕の中の『少年ジャンプ、ライバル共闘』好きな漫画ランキング〜」と書き出し、1位『ドラゴンボール』、2位『キャプテン翼』、3位『ろくでなしBLUES』と自身の好きな漫画TOP3を発表。
合わせて、孫悟空や大空翼、前田太尊ら“レジェンド漫画”のキャラクターが集結したオリジナルの手描きイラストを披露した。
1位の『ドラゴンボール』については「めちゃくちゃ悪くて強いピッコロと悟空が組んだ時、オラ、めちゃくちゃワクワクしたぜ〜笑」と、夢中になって読んでいた頃を回顧。
続けて2位の『キャプテン翼』については「ずっとライバルだった日向小次郎と翼が同じ日本代表になって、世界と戦う。夢のようなチームだったなぁ」、3位の『ろくでなしBLUES』については「東京でそれぞれ番を張っていた高校生4人が組んで、大阪の最強高校と闘う。展開が熱かった〜」とつづり、「かつてのライバルが仲間になる展開って、好きだなぁ」と話している。
鉄拳おなじみのタッチで描かれた人気キャラクターたちの“集結”イラストに、ファンからは「イラストちょーかっこいい」「うまーい！」「素敵なイラストに興奮しています」「ワクワクします〜」「どれもドンピシャ」「キャラクターとても似ていてさすがです」「全部描けちゃう鉄拳さん、素敵」などと、さまざまな反響が寄せられている。
