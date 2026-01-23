Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï5Ëü3870±ß¡¡ÊÆ¹ñ³ô¾å¾º¤ò¹¥´¶
¡¡23Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÂ³¿¤·¤¿¡£¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ200±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Î¾å¾º¤ò¹¥´¶¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ181±ß46Á¬¹â¤Î5Ëü3870±ß35Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï21.63¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3638.01¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬²¤½£8¥«¹ñ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤òÅ±²ó¤·¤¿¤³¤È¤¬°ú¤Â³¤Çã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¡£Åìµþ»Ô¾ì¤âÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬²¼¤²¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î·è»»¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¶Á¤¤¤¿¡£