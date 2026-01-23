Á´¿È¤Ë±Ô¤¤ÄË¤ß¡¢¸¡ºº¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀµ¾ï¡ÄÉÂ±¡¤ò½ä¤ê2Ç¯¸å¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿ÉÂÌ¾¤Ï¡ª¡©¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ëà¼£¤é¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ÈÀ¸¤¤ë³Ð¸çá
Á´¿È¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ë±Ô¤¤ÄË¤ß¤¬½Ð¤ëÀþ°Ý¶ÚÄË¾É¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ä²èÁü¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¾ï¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎËýÀ¼À´µ¡£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤·¤«¤ÊÄË¤ß¤ò¡ÉÉÂ¾õ¡È¤È¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤àÅö»ö¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°û¤ß²°¤Î¥Þ¥Þ¶È¤ä¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ËÎå¤à¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î胗¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê@sakenomiyanagi¡Ë¤â¸ÉÆÈ´¶¤ÈÆ®¤¤¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡£ÉÂÌ¾¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È¯¾É¤«¤é2Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
²Î¼ê³èÆ°¤ÈÆÝ¤ß²°¤Î¥Þ¥Þ¶È¤Ë¶Ð¤·¤àÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡È±Ô¤¤ÄË¤ß¡É
¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Ê¤¬¤é²Î¼ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤Ë¤¢¤ëÆÝ¤ß²°¡Ö¤«¤ª¤ê¥ÎÌ´¥ÏÌë¥Ò¥é¥¯¡×¤Î¥Þ¥Þ¶È¤â¶Ð¤á¤ë胗¤µ¤ó¡£
¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¥¸¥ã¥º¤ä¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥Ö¥ë¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤Ç¡¢R&B¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ºî»ìºî¶Ê¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¾¼ÏÂ²ÎÍØ¶Ê¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
°Ê¸å¡¢¾¼ÏÂ´¶¤Èº£¤òÀ¸¤¤ë²Î»ì¤ò¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¸¥ã¥º²ÎÍØ¤ò²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÀÖ¡×¤òÈ¯Çä¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¼òÆÝ¤ß¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤òÀ¤¤ËÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Î»ì¤Ï¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÊÄ´¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬Ì¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×
¤ªÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¡£²Î¼ê¡¦ÆÝ¤ß²°¤Î¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2016Ç¯º¢¡¢ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡Ä¡£Á´¿È¤Ë·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¡¢À°·Á³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸¡ºº¤Ç°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£胗¤µ¤ó¤Ï¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤ÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¡£
¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°ì¸À¤Ç¿Ç»¡¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê½ª¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¿´¤Ï½ý¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ä£Ã£Ô¤Ï²¿²ó¤â¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ºº¤ËÈñ¤ä¤·¤¿ÈñÍÑ¤ÏÁí³Û¤Ç²¿½½Ëü±ß¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡×
Áí¹ç¿ÇÎÅÆâ²Ê¤Î°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡ÖÀþ°Ý¶ÚÄË¾É¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë
ÉÂÌ¾¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÉÂ±¡¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¡£2Ç¯¶á¤¯¤âÍÍ¡¹¤ÊÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿胗¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»þ¤â¸¶°øÉÔÌÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ë²ó¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¾É¾õ¤òÊ¹¤¤¤¿°å»Õ¤Ï¡ÖÀþ°Ý¶ÚÄË¾É¡×¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¡£Àþ°Ý¶ÚÄË¾É¤Î¼£ÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤ÎÀþ°Ý¶ÚÄË¾É´µ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¿Ç»¡¤Ç¤·¤¿¡£¿Ç»¡»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿ôÊ¬¡£ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¼¡²óÊ¹¤¯¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×
°å»Õ¤«¤é¤Ï¡¢Ç¾¤«¤é¤Î¿®¹æ¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌô¤¬½èÊý¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌô¤Ï胗¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤º¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¡£Âç¹¥¤¤Ê³Ú¶ÊÀ©ºî¤¹¤é²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ï3Ç¯¡¢µÙ¶È¡£
¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¤È¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡×
¤ä¤¬¤Æ¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿胗¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢Àþ°Ý¶ÚÄË¾É¤È¿Æ¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£
Á´¿ÍÅª°åÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡È»ýÉÂ¤ÈÀ¸¤¤ë³Ð¸ç¡É¤¬»ý¤Æ¤¿
ÍÍ¡¹¤ÊÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÃæ¤Ç胗¤µ¤ó¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ´¿ÍÅª°åÎÅ¡×¤ËÎÏ¤òÃí¤°°å»Õ¤À¤Ã¤¿¡£Á´¿ÍÅª°åÎÅ¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤ò¡È¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁ´ÂÎ¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÉÂµ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è½¬´·¤ä¿´¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¿Ç¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤äÍ½ËÉ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
°å»Õ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬°é¤á¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢胗¤µ¤ó¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤½èÊýÌô¤ÎÉþÍÑ¤ò¤ä¤á¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤ä¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Á´¿ÍÅª°åÎÅ¤Ï胗¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢胗¤µ¤ó¤ÏÉáÄÌ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ï24»þ´Ö365Æü¤¢¤ë¡£ÄË¤ß¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¶¯¤Þ¤ê¡¢Â©¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿É¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÀ¸¼£¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤È¤É¤¦ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤¬¡¢°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Àþ°Ý¶ÚÄË¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¾Ü¤·¤¯²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢胗¤µ¤ó¤Ï°å»Õ¤«¤é¡Ö¿´¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ëÉÂµ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤âÉÂµ¤¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡È¿´¤Î¥±¥¢¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´°¼£¤·¤Ê¤¤ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡ØÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÂ¿Í°Õ¼±¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÉÂµ¤¤ò¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÄË¤ß¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
È¯¾ÉÅö»þ¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤âº£¤Ç¤ÏÊõ¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»þ´Ö¤À¤±¤¬¤¢¤êÍ¾¤ëÆ®ÉÂÃæ¤Ë¤Ï¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃãÆ»¤ä²ÚÆ»¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤äÆüËÜ¼ò¡¢ÃåÊª¤Ï»Å»ö¤Ë³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ò¾Ê¤ß¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤ÉËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Á´¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÎÅÍÜ¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Îºâ»º¡£胗¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»÷¤¿¶¶ø¤Î¿Í¤Ë»É¤µ¤ë¡£
Àþ°Ý¶ÚÄË¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¡É°å»Õ¤ä¼Ò²ñ¤Ø´ê¤¦¤³¤È¡É
Àþ°Ý¶ÚÄË¾É¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÌÏº÷¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¡¢胗¤µ¤ó¤¬ÄË´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò´Ý¤´¤È¿Ç¤Æ¤¯¤ì¤ë°å»Õ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤À¡£
¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ÏºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á´Éô¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¡£Á´¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Â¡´ïÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎ¤ò¿Ç¤Æ¤¯¤ì¤ë°å»Õ¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÉÂÌ¾¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤ËÉÂ¾õ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤â¼õ¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ¾¼Ô¤ò¸«¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
¡ÖÉÂµ¤¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤ëÁÛÁüÎÏ¤ÏÂçÀÚ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ý¤Æ¤¿¤é¡¢À¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Ã¯¤«¤ò±ì¤¿¤¬¤ë¼«Ê¬¤ò·ù¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤â¸º¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿胗¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿ÍÀ¸¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À²Î¤òÆÏ¤±¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÇÂ¾¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ËÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¸ÅÀî Í¡¹á¡Ë