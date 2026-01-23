見た目がかわいいと思う「北海道のお土産」ランキング！ 2位「ぽぬぐるシマエナガ」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪景色が広がる今の季節は、旅先での出会いや自分へのご褒美選びが一段と楽しくなるシーズンです。旅の記憶を鮮やかに彩ってくれるような、見た目にもこだわった人気のラインナップに注目してみました。
【9位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「北海道のお土産」を紹介します！
2位：ぽぬぐるシマエナガ（一久大福堂）／37票2位は、一久大福堂の「ぽぬぐるシマエナガ」でした。ふわふわした見た目と愛らしい表情で人気の小動物「シマエナガ」をモチーフにした和菓子として大好評。観光客のお土産としてはもちろん、SNS映えするビジュアルで話題を呼んでいます。
回答者からは「パッケージはシンプルだがシマエナガの顔になっていてかわいい。梱包も顔が書いてあってかわいい」（20代女性／千葉県）、「丸い箱が非常に可愛く、中も包装のおかげで小さな雪の子が入っている様で可愛い」（40代女性／神奈川県）、「パッケージのデザインだけでなく中のお饅頭もシマエナガになっていて抜かり無いところが良いと思うため」（40代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
1位：ストロベリーチョコホワイト（六花亭）／55票1位は、六花亭の「ストロベリーチョコホワイト」でした。北海道の老舗「六花亭」が手掛ける「ストロベリーチョコホワイト」は、フリーズドライのイチゴをホワイトチョコレートで包んだ、赤と白のコントラストが華やかなお菓子。パッケージのデザインも上品でかわいらしく、長年支持されています。
回答者のコメントを見ると「北海道を象徴する雪と白のパッケージで、一目で北海道のお土産だとわかるから」（20代女性／宮城県）、「お花とイチゴの柄の箱で可愛いし、いちごにチョコがついてるのは可愛いから」（30代女性／東京都）、「乾燥いちごにホワイトチョコがかかっていて、女性好みのかわいさだと思います」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)