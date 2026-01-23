「骨格おんなじ」アイナ・ジ・エンド、美人妹との姉妹ショット公開！ 「メイクおそろっちしてる？」
元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんは1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。妹とのツーショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】アイナ・ジ・エンド＆妹の美人姉妹ショット
コメントでは「史上最強の仲良し美人姉妹」「仲良し姉妹かわいい！！」「可愛いすぎる骨格シスターズ」「輪郭いっしょ」「メイクおそろっちしてる？」「骨格おんなじ」「尊い」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「可愛いすぎる骨格シスターズ」アイナさんは「おれっちと妹」とつづり、2枚の写真を投稿。実の妹であり、ダンサーのREiKAさんとのツーショットです。まさに美人姉妹ですね。2人はほほを密着させたポーズをとっており、仲のよさが伺えます。
「妹思いの素敵なお姉ちゃん」2025年8月2日にもREiKAさんとのツーショットを公開していたアイナさん。1日に誕生日を迎えたREiKAさんへ「おめでとうれいか〜 一緒にまだまだ強くなろうね」とメッセージもつづっています。ファンからは「妹思いの素敵なお姉ちゃん」「これからも最強姉妹でおどり狂ってください」などのコメントが寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
