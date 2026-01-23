年末年始の帰省が婚活へ与える影響とは

＜独身の男女あるある＞の一つが、帰省時に親から受ける”結婚へのプレッシャー”ではないでしょうか？

ZWEIの新規入会者数推移グラフ。増えている月は明らかに…

「いつ結婚するの？」「相手はいるの？」「お隣の誰々さんは…」。

そこで結婚相談所・株式会社ZWEI（本社:東京都中央区、代表取締役:橋爪みずほ、以下「ZWEI」）は、年末年始に帰省をする独身男女にアンケート調査を実施。

それにより、年末年始の帰省が婚活へ与える影響が明らかとなりました。

なおZWEIによると、例年１月は、結婚相談所への入会が増加するそうで…。

気になる結果は以下の通り。

【調査結果サマリー】

●今回の帰省で親や親戚から結婚についての話題をされた人は71.7％。

● そのうち、「結婚はいつするの」など直接的に話をされた人が42.9%と最も多く、30.1%の人は「遠回しのプレッシャーを受けた」と回答。

● 帰省中の“結婚”の話題に対し、半数近い45.9%もの人が「適当に話をそらし切り上げ」て対応

● 結婚相手に求める条件について、帰省により最も優先順位が上がったものは、男性「精神的な自立」（32.8%）、女性「経済力・安定性」（45.3%）

●婚活・結婚のためにはお互いを尊重しつつ、男性は「趣味・レジャー」、女性は「一人の時間」を制限したくない

［調査概要］

・エリア:全国

・調査対象:20歳代〜40歳代、男女

・調査期間:2026年1月5日（月）〜1月7日（水）

・調査方法:インターネット調査

・有効回答数:367名（男性177名、女性190名）

※回答割合は小数点第2位を四捨五入しているので、合計は必ずしも100％にならないことがあります。

7割以上が＜結婚トーク＞を

「今回の帰省で、親や親戚から結婚について何か言われましたか?」という質問に対し、「全く言われなかった」人は28.3%にとどまり、7割以上（71.7%）が何らかの形で“結婚”についての話題をされたことが明らかになりました。

そのうち、最も多かったのは「結婚はいつするの」などと直接的に聞かれたケース（42.9%）。次いで「遠回しのプレッシャー」を受けた（30.1%）、「周りと比較された・孫の話をされた」（22.2%）が続きました。また、「紹介を提案された」と回答した人も4.9%となっています。

この結果から、直接的に“結婚”という言葉が使われていない場合でも、プレッシャーを感じる発言や、孫・紹介といった一歩踏み込んだ話題が多く、結婚が帰省時の主要な話題となっている実態がうかがえます。

前問で結婚についての話題が出たと回答した人に対し、「その際、あなたはどのように答えましたか」と尋ねたところ、45.9％が「『そのうちね』『縁があればね』などと話をそらした」と回答しました。一方、「『今は仕事が大事』『まだ結婚する気はない』など、結婚に対する考えをはっきり伝えた」と答えた人は10.2％にとどまっています。

これらの結果から、結婚に関する親や親戚との会話について、正面から向き合うよりも、できるだけ波風を立てずにやり過ごしたいと考える人が多い傾向がうかがえます。

最も重視する対象には男女で違いが

「帰省を経て、相手に求める条件の中で『優先順位が上がったもの』があるか」を尋ねたところ、男性では「精神的な自立」が32.8％で最多となりました。一方、女性では「経済力・安定性」が45.3％と最も高い結果となっています。

ただし、男女ともに1位・2位には「精神的な自立」と「経済力・安定性」が挙げられており、性別による順位の差はあるものの、いずれも婚活において相手を見極めるうえで重視される重要な要素であることがうかがえます。

「結婚・婚活のために『これは制限したくない／やめたくない』ものは何か」と尋ねたところ、男女それぞれの価値観の違いと共通点が明らかになりました。

男性では、「趣味・レジャー」が49.2％と約半数を占め最多となり、次いで「自分の素の姿（自分らしさ）」（33.9％）が続きました。

一方、女性では「一人の時間」が49.5％で最も多く、次いで「自分の素の姿（自分らしさ）」（48.4％）となっています。

この結果から、男女ともに“自分らしさ”を失いたくないという点では共通している一方、最も重視する対象には違いがあり、男性は「趣味・レジャー」、女性は「一人の時間」を優先していることが分かりました。

こうした傾向を踏まえると、婚活においては一方が相手に合わせ続けるのではなく、お互いの価値観やライフスタイルを尊重しながら、それぞれの時間を大切にする関係性が重要であることが示唆されます。

着実に裾野を広げる婚活市場

今回の調査結果から、帰省をきっかけに家族や親戚、旧友などから結婚に関するプレッシャーを感じ、婚活を意識し始めるケースが少なくないことが明らかになりました。

こうした傾向を反映するように、株式会社ZWEIによると、例年1月や8月といった⾧期休暇明けには入会者数が増加しているそう。

結婚に対する価値観の多様化やライフスタイルの変化を背景に、婚活市場は着実に裾野を広げており、近年では、自治体や異業種の参入など、社会全体で婚活を後押しする動きも活発化を見せています。

そうした中、より確実で効率的な婚活を求める人々から、結婚相談所があらためて注目を集めているようで、株式会社ZWEIは「今後も一人ひとりの価値観やライフスタイルに寄り添ったサポートを通じて、理想の出会いを支援していく」とのことでした。