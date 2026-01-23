香川銀行 セルフうどん支店「超金利トッピング定期預金」に10万円を1年間預けたら、利息はいくら？
Q. 金利1.10％の、香川銀行セルフうどん支店「超金利トッピング定期預金」に10万円を1年間預けたら利息はいくら？個性的な名称もさることながら設定された金利の高さでも注目を集める、香川銀行セルフうどん支店の「超金利トッピング定期預金」。気になっている方も多いかもしれません。
ここでは10万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみましょう。
A. 年1.10％なら税引前の利息は1100円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約876円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、香川銀行セルフうどん支店の「超金利トッピング定期預金」（1年・金利1.10％）は注目度が高い商品です。
メガバンクの1年もの定期預金の金利が年0.275％であることを踏まえると、相対的に魅力的な水準と言えます（いずれも、2026年1月時点の金利）。
では、10万円を1年間預けた場合、利息はどのくらいになるのでしょうか。
年1.10％なら、税引前の利息は1100円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約876円です。
投資のように元本割れを心配することなく、10万円を預けるだけで900円弱（約876円）を増やせるのは、高金利な定期預金ならではのメリットです。
メガバンクの定期預金（年0.275％）だと税引前275円、税引後で約219円なので、約4倍の差が生まれます。
最低預入金額は、10万円から香川銀行セルフうどん支店は、香川県高松市に本店を置く香川銀行のネット支店です。実店舗を持たない分、本支店の窓口で取り扱う定期預金よりも好条件の商品が提供されています。
特におすすめなのが「超金利トッピング定期預金」で、高金利なうえに最低預入金額10万円からと、気軽に始められる商品となっています。なお、1人当たり100万円まで、期間は1年、一括預け入れのみという制限は設けられています。
定期預金は、預金保険制度により1000万円までの元本とその利息が保証されており、着実に資産を運用できる商品です。ただし、途中で解約すると適用金利が大幅に下がってしまうので、当面使う予定のないお金を預け入れるようにしましょう。
