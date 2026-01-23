高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】ヘブンが話をしている相手は…

1月22日第80回の最後に、第17週「ナント、イウカ。」の予告が放送され、話題になっています。

ヘブンとの結婚後、トキとサワの関係は変化しました。心の距離が離れたままの２人ですが、次週予告によると…。

＊以下第80回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第80回あらすじ＞

サワ（円井わんさん）は教員資格をとるため白鳥倶楽部で勉強中。

そこに、トキが訪れるがサワはどこかそっけない。

サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生さん）や土江（重岡漠さん）、門脇（吉田庸さん）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。

追いかけるトキ。サワは戻ってきてトキと言葉を交わすが…。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

サワのもとを訪れたなみ。なみは遊女の姿ではなかったため、サワは最初誰かわからない様子だった。身請けの話を受け入れたなみは、福間とともに挨拶に来たのだ。

「怖かったけど、今も怖いけれど、ここを出たら何かいいことあるかもなあって」と話すなみに、サワは「おめでとうございます」と告げる。

「あとはおサワちゃんだけだね」と話すなみ。なみは「待っちょれ、川の向こう〜」と両手を広げて叫んだ。

トキも同じように叫んでいたと話すなみに、サワは「覚えちょりません」と冷たい。サワも出る時にトキやなみと同じく叫ぶように、となみが言うとサワは「嫌ですよ、私は」とつぶやく。

そんなサワをなみは抱きしめ、「無理に出んでもええと思うよ。その時が来たら心が決めてくれるけん」と言って、明るく去っていった。

居留守を使われて

その頃、錦織（吉沢亮さん）は知事（佐野史郎さん）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる。それは、東京で一緒だった庄田。複雑な表情の錦織。

一方、白鳥倶楽部では庄田が挨拶をして回っていた。

庄田はサワにも自己紹介をして――。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

天国長屋のサワの家を訪れるトキ。しかし、でてきたのはサワの母親。「サワは今日は遅くなるみたい」と説明する。しかし、家の奥にはサワがいた。トキの視界には隠れているサワの足の先が見えてしまい、居留守がわかってしまう。「応援しちょる」と伝えてほしいと言って、去るトキ。

長屋の子どもたちに見つかり、一緒にスキップをするもトキの足取りは重く――。

＜ドラマで流れた予告＞

「ヘブンズ、ショータイム！」

シルクハットをかぶったヘブンがポーズを決める。

庄田がサワに「よかったら教えようか、勉強」と話す。

柔らかな表情のサワ。

なみが福間とともに座っている。

蛇と蛙が会話している。

「あら、やだ、何、突然！」

「これは恋よ！間違いなく恋よ！」

スキップするトキ

街中で楽しそうにスキップするトキ。

場面が代わり、トキは楽しそうな表情でサワに話しかけている。

「あ〜、わからん」と言いながら、家の中を歩き回るトキ。

縁側で、座っているトキ、庄田、ヘブン。

「おサワ、好い〜っちょん」とつぶやくトキ。

蛇と蛙も声を合わせて「好い〜っちょん」と叫ぶ。

ヘブンとトキに挟まれて、戸惑う表情の庄田。

ヘブンも「好い〜っちょん」とつぶやき――。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。