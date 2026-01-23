自分だけの1台を作り上げる「純正カスタマイズアイテム」に注目

トヨタは2026年1月13日、商用バン「ハイエース」（バン・ワゴン・コミューター）の一部改良モデルを2月2日に発売すると発表しました。

主に、先進運転支援機能が大幅に進化するなどの改良がおこなわれています。

【画像】超カッコいい！ これが「新ハイエース」の「和柄カスタム」です！ 画像で見る（30枚以上）

人気のロングセラーモデルだけに、純正アクセサリーも豊富にあり、なかでもエクステリア用パーツには独自の個性を主張する注目のアイテムが用意されていました。

ハイエースは、1967年の初代モデル登場以来、日本をはじめアジア、中近東、オセアニア、アフリカ、中南米など世界の国々で使用されてきた商用バンの人気ブランドです。

国内で現在販売されているのは、2004年に登場した5代目（通称200系）で、ワンボックス型の高効率なボディ形状による広い荷室空間を特徴とします。

デビューから20年以上が経過していますが、常に改良を重ねながら安全機能などのアップデートを図り、今なお根強い支持を集め続けます。

ロングボディ（標準幅・ロールーフ）、ロングボディ（ワイド幅・ミドルルーフ）、スーパーロングボディ（ワイド幅・ハイルーフ）といった複数のボディタイプを用意し、ユーザーの幅広い需要に対応しています。

そんなロングセラーモデルの200系ハイエースで、通称“9型”となる今回の一部改良では、先進運転支援機能パッケージ「トヨタセーフティセンス」が大きく進化しました。

まず「プリクラッシュセーフティ」は、車両、歩行者、自転車運転者に自動二輪車（昼）を加え検知範囲を拡張しています。

また速度、一時停止、転回禁止、信号機など道路標識を読み取り、マルチインフォメーションディスプレイへの表示や赤信号見落としの告知を図る「ロードサインアシスト」を追加しました。

さらに新たに全車速追従機能・カーブ速度抑制機能付の「レーダークルーズコントロール（アダプティブクルーズコントロール：ACC）」（停止保持機能はなし）を初採用しています。

内装についても、インパネ周りに手が加わり、カラーデジタルメーターが新採用されたほか、ディスプレイオーディオやコネクテッド機能などの設定が加わるなど、細部まで大きく変更されました。

外装では、ヘッドライト周りの形状などに手が入り、全車にBi-BeamLEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）が設定されています。

一部改良を実施した新ハイエースの価格（消費税込み）は、バンが286万円から、ワゴンが335万600円から、コミューターが376万2000円からです。

多くのファンを持つロングセラーモデルのハイエースだけに、自分だけの1台を作り上げるための純正カスタマイズアイテムも数多く揃います。

エクステリア用だけでもさまざまなパーツが揃いますが、たとえば「フロントスポイラー」（4万1800円／消費税込み、以下同）は、フロントバンパーロア部に取り付けるタイプで、スポーティさを高めるとともにローダウン感も強めてくれます。

標準ボディ（標準ルーフ）車のテールゲート上に取り付ける「リヤスポイラー」（2万7500円）もセットで装着すれば、リアビューもスポーティに仕上げます。

こうしたアイテムと組み合わせるとより効果的なのが「フロントメッキガーニッシュ」（3万3000円）で、フロントグリル上に追加するメッキのドレスアップアイテムで、迫力と高級感を増します。

さらに「クリアコンビネーションランプ」（3万8500円）はクリアなアウターレンズでリアまわりの輝きを高め、ひと味違う雰囲気を表現することができます。

そしてもっとも注目したいアイテムが「ストライプテープ」です。

2つのデザインがあり、そのうち「タイプ1」（1万6500円）は、ホワイトとブラックのグラデーションで「チェッカーフラッグ」をデザインしたスポーティなもの。

対する「タイプ2」（1万9800円）は、フードからドア側につながる「和柄」のデザインが強い個性を放ちます。

このほかLEDフォグランプ（5万600円〜5万1370円）や「マッドガード」（2万2000円）など、このほかにもさまざまな純正パーツが用意されています。

新車購入時に同時装着すれば、まとめてローンを組むことができる利点も得られるので、併せて検討すると良いでしょう。