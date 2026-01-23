ファミマ×「ピエール マルコリーニ」がコラボ！ バニラ香る「ショコラと洋梨のクレープ」など全7種
「ファミリーマート」は、1月27日（火）から、ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI （ピエール マルコリーニ） 」とのコラボ商品を、全国の店舗で発売する。
【写真】本格的な味わい！ 「ピエール マルコリーニ」コラボ7種一覧
■奥深いビター感と余韻のある旨味
今回登場するのは、日本上陸25周年を迎える「ピエール マルコリーニ」監修のもと開発されたデザート、焼き菓子、パン、アイス全7商品。
デザートは、ほろ苦キャラメルソースと濃厚ショコラクリームを、クッキー生地のシューで包んだ「とろけるキャラメルショコラシュー」や、バニラで香り付けした洋梨が濃厚なショコラクリームを引き立てる「ショコラと洋梨のクレープ」がラインナップ。
また、パンにはヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームを挟んだ「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」とショコラ風味のデニッシュに、甘酸っぱいラズベリージャムやコクのあるチョコクリームを合わせた「ショコラデニッシュラズベリー」が並ぶ。
そのほか、「2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン」、「バニラ香るレモンフィナンシェ」、「ショコラアイスバー」も展開され、専門店と肩を並べる本格的な味わいが楽しめる。
ピエール マルコリーニ氏は本コラボレーションについて、「商品づくりでは、伝統的な技術と独創性をいかにファミリーマートの開発チームと融合させるかに挑戦しました。ショコラティエ、パティシエ、グラシエ（アイス職人）としての幅広い知識と技術を活かし、日本では珍しい香りや味の組み合わせや、奥深いビター感と余韻のある旨味など、これまで体験したことのないような美味しさと食感を目指しました。こだわりのポイントがしっかり伝わるよう、全体のバランスにも細心の注意を払っています」とアピールしている。
以下、ピエール マルコリーニ氏のコメント全文。
日本上陸25周年という節目の年に、初めてファミリーマートとのコラボレーションを実現しました。これまで日本の皆様からいただいたご愛顧への感謝を込めて、“心躍るスイーツ”をお届けしたいという強い想いで商品開発に取り組みました。
商品づくりでは、伝統的な技術と独創性をいかにファミリーマートの開発チームと融合させるかに挑戦しました。ショコラティエ、パティシエ、グラシエ（アイス職人）としての幅広い知識と技術を活かし、日本では珍しい香りや味の組み合わせや、奥深いビター感と余韻のある旨味など、これまで体験したことのないような美味しさと食感を目指しました。こだわりのポイントがしっかり伝わるよう、全体のバランスにも細心の注意を払っています。
ショコラと洋梨のクレープは、もちっとした焦がしバター風味の生地と、軽やかなショコラクリーム、カカオ感の強いガナッシュ、そしてショコラと相性抜群の洋梨を組み合わせることで、フルーティで瑞々しい驚きの美味しさに仕上げました。
とろけるキャラメルショコラシューは、ショコラとキャラメルの王道の組み合わせを絶妙なバランスで表現。しっかりとショコラが主役になりつつ、香ばしいシュー皮と、なめらかなクリームの贅沢な味わいを楽しめる一品です。
バニラ香るレモンフィナンシェは、パティシエとして自信作です。バターにはフランス産発酵バターを使用し、バニラシードをあしらい、瀬戸内レモンの爽快感ある風味が加わることで、素晴らしい一品に仕上がりました。
完成度の高い商品が揃いましたので、日本の皆様に驚きと喜びを感じていただけることを確信しています。ぜひこの心躍るようなスイーツをお楽しみください。
