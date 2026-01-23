¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¹©Æ£ÀÅ¹á¡ª¡×¤¢¤Þ¤ê¤Ëà·ã»÷á¤ÇSNS¾×·â¡ª¼ã¤¤º¢¤Î¼ÂÊì¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¤Ë¡ÖËÜ¿Í¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¶²¤ë¤Ù¤·DNA¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÊì¤Ã¤Æ¡Ä¤³¤ì¹©Æ£ÀÅ¹á¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼ÂÊì¤Î¼Ì¿¿¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¤³¤ì»ä¤¸¤ã¤ó¡¡¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ·Ï¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à½÷À¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿²¼¤Ë¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤Î¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Èµ¤·¡¢¹©Æ£¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡Ì¼¤â¶Ã¤¯¤½¤Ã¤¯¤ê¶ñ¹ç¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¿Í¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤É»÷¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖÊì¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¹©Æ£ÀÅ¹á¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¡ª¤¹¤´¤¤¡¡¶²¤ë¤ÙDNA¡ª¡×¡Ö¤ª¤©¡¼¡ª¡ª¤³¤ì¤Ï·ã»÷¡ª¡ª¤³¤ì¤Ï»÷¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£