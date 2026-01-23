Ê¡²¬¡¢24ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÃëÁ°¤Ë¤«¤±»³ÃÏ¡¢Ê¿ÃÏ¤È¤âÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¡»³ÃÏ¤Ç8À¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â3¡Á1À¤ËÀÑÀãÍ½ÁÛ
¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï23Æü¸áÁ°10»þ36Ê¬¡¢ÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¡²¬¸©µ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢24ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ»³ÃÏ¡¢Ê¿ÃÏ¤È¤â¤ËÂçÀã¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾å¶õÌó5500¤ËÉ¹ÅÀ²¼30ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï24ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ»³ÃÏ¡¢Ê¿ÃÏ¤È¤â¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÎÀã¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï23Æü12»þ¤«¤é24Æü12»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Î»³ÃÏ¤Ç8¡¢Ê¡²¬¡¢ËÌ¶å½£ÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ1¡¢ÃÞË¡¢ÃÞ¸åÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ3¡Ê»³ÃÏ¤ÏÉ¸¹â200¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¡Ë
¡¡¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡ÏÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢Àã¤Ë¤è¤ë»ëÄø¾ã³²¡¢ÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Î´ÉÍý¡¢ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¤ËÃí°Õ¡£