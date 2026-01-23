「ここ数日、批判もありましたので」痛恨ミスから４日後、日本代表CBが千金弾ゲットでＶ字回復！キャリアに大きく影響しそうなファン・ペルシ監督との“濃密な会談”の内容とは？【現地発】
フェイエノールトのDF渡辺剛が１月22日のELリーグフェイズ、シュタム・グラーツ（オーストリア）戦で攻守に渡って活躍し、３対０の快勝に大きく貢献した。
渡辺は開始５分、右CKから豪快なヘディング弾を決めて、チームに先制ゴールをもたらした。
「フェイエノールトのセットプレーは、俺と（上田）綺世がターゲットを務めてます。今日のゴールは、ベルギーの時から何点か取っている形。その形がうまくハマりました。アルジェリア代表のハジ・ムサはクオリティがある。キッカーの彼からいいボールが来てうまく合わせることができました」
ゴールが決まると、渡辺はゴール裏のサポーターへ駆け寄り、胸のエンブレムを掴みながらクラブへの忠誠を示した。
「ここ数日、批判もありましたので。自分はこのチームのためにプレーしたいと思っていたし、ここでやることが代表に繋がると思っていたので、何か恩返しを――という意味でああいうことをしました」
18日のオランダリーグで、フェイエノールトはスパルタに３対４で競り負けた。渡辺は後半早々、自陣ゴール前で相手FWをかわそうとした際、ボールタッチをミスしてロスト。そのままシュートを決められ、チームは０対２とリードを広げられてしまった。
「前の試合で自分が失点に絡みました。ヨーロッパで初めてああいうミスをして、自分としてもショックだった。その後、監督（ロビン・ファン・ペルシ）とも話をしました。
監督は冬のオフにリオ・ファーディナンド（元イングランド代表、マンチェスター・ユナイテッドのDF）と会って、『ミスがあった時に早く切り替える選手がいい選手。そこが普通と一流の違うところだ』と言っていた、という話を聞いたと教えてくれ、自分も『そうだな』と思いました。
気持ちを切り替えてプレーしようとしたなか、自分で掴み取った得点でした。自分にとっても、チームにとっても大きな１点だったので、本当にいい得点を取ることができました」
68分にムサのゴールでフェイエノールトが２対０にすると、渡辺はロングキックで起点を作ったGKティモン・ベーレンロイターを祝福した。
「ゴール後は得点を取った選手だけがフォーカスされがちだけど、キーパーのキックの精度が高かったし、狙っているのが彼の良さ。キャプテンの彼は、チームが厳しい状況のなかでも戦っている選手のひとり。だから、自分は彼のところへ行きました」
そしてクリーンシート。フェイエノールトが相手を零封したのは10月19日、対ヘラクレス（７対０）以来、本当に久しぶりのことだ。
「10月以来!? 自分たちは相当、苦しんでいた。攻撃にもそれが繋がってしまい、攻撃がうまく行かなかった時期も多かった。今日の試合が大きな一歩になると思いたい。次はヘラクレスとホームでリーグ戦、どうにか勝たないといけない状況なので、うまく繋げたい気持ちがあります」
グラーツ戦では、渡辺が右のCBを務め、相方のアネル・アフメドホジッチが左CBだった。普段はその逆だ。
「自分から監督に言いに行きました。左利きじゃない自分が左CBというのは難しく、少なからず自分の特徴を出し切れてなかった。『自分は右もやりたい。僕が右CBをやったら、ビルドアップでもう少し打開できる』と伝えたら、監督も僕の意見に『右からチームの流動的なプレーに参加してほしい』と賛同してくれた。
守備でもロングボールに対して、左足で踏み切ってジャンプできる。日本代表、ヘントでもやってきたポジションだったので、すごくやりやすかったです。右利きで左CBをやっている選手もいますが、自分はもうちょっと勉強して、レベルアップしてからやりたいです」
