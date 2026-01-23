「戻ってきたか！」「嬉しすぎる」ついに届いた“朗報”にファン歓喜！ 森保J主軸が帰還！ 試合への復帰時期は？
セリエAのパルマは現地時間１月22日、鈴木彩艶がチームに復帰したと公表した。
23歳の日本代表GKは、昨年11月のミラン戦で相手選手のアレクシス・サーレマーケルスと交錯し、左手中指と舟状骨を骨折。離脱を余儀なくされ、日本で手術を受けてリハビリしていた。
クラブは日本語版の公式Xで「ザイオンがパルマに帰ってきました！ おかえり、ザイオン！」と綴り、鈴木がチームに合流する様子を公開。チームメイトやスタッフらとハグし、時折笑顔を見せる姿をアップしている。
５か月後に控えるワールドカップを前に、森保のジャパンの主軸が帰還したという朗報に、SNS上では次のような声があがった。
「パルマにとっても日本代表にとっても朗報」
「おかえり！待っていたよ！」
「戻ってきたか！」
「復帰のスピード、回復力ともにすごすぎる」
「ワールドカップには間に合いそう。よかったー」
「とにかく怪我なく、焦らずにね！」
「日本の守護神が帰ってきたー！！」
「嬉しすぎる」
「３月の代表戦には間に合うのかな？」
「予想より遥かに早い回復にビックリした」
「これはデカい！よかった！」
また、パルマの専門メディア『FORZA PARMA』も鈴木の記事を掲載。「日本で手術を受けた後、母国でリハビリの第一段階を終え、現在はリハビリを継続するためコレッキオ（練習場）に戻っている」と報じ、試合復帰時期については「まだ不明だが、少なくともあと１か月はかかるだろう」と伝えている。
これまでビッグセーブを連発して何度もチームを救ってきた守護神の復帰が近づいているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「おかえり！待っていたよ！」遂に鈴木彩艶がチームに復帰！
