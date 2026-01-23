¥æ¡¼¥¸¡¢¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö3000Ëü±ßÄ¶¡È¹âµé³°¼Ö¡É¤òJOY¤¬»£±Æ¡Ö¤¹¤²¤§¼Ö¤À¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏÇã¤¨¤ë¤Û¤É²Ô¤¤¤Ç¤ë¡Ä¤Î¤«¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY¡Ê40¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥æ¡¼¥¸¡Ê38¡Ë¤ÎÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×JOY¤¬»£±Æ¤·¤¿¡¢3000Ëü±ßÄ¶¡È¿·°¦¼Ö¡É¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¥æ¡¼¥¸
¡¡JOY¤Ï¡ÖÃó¼Ö¾ì¤ÇÉÙ¹ë¤¬¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âµé³°¼Ö¡ØGLS600¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¡Ù¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¥æ¡¼¥¸¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃË¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ê¡×¡Ö¼Ö¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤±¤É¡¢·¤¤¬¥¨¥°¤·¤Ö¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤²¤§¼Ö¤À¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏÇã¤¨¤ë¤Û¤É²Ô¤¤¤Ç¤ë¡Ä¤Î¤«¡×¡Ö¥Ð¥¤¥Þ¥Ã¥Ï¤«¤¡¡ª ¤Æ¤«Á´¿È¤ÎÉþ¥¢¥¯¥»¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼Ö¤Î¤Û¤«¤Ë¥æ¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØGLS600¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¡Ù¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿·¼Ö²Á³Ê3200Ëü±ßÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡ØGLS¡Ù¤ÎAMG¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GLS63¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
