ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡¢Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¡¦ÃæÂ¼¾¢¸ã¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
ÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼¾¢¸ã¡Ê33¡Ë¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ÌòºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢2·î22Æü¤Î°¤ÇÈ¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
ÃæÂ¼¤Ï2019Ç¯¤ÎMGC¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£ÂçÇ÷·æ¤é¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼ç¤ÊÀïÀÓ¡Û
2016Ç¯ Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó 6°Ì¡ÊÆüËÜ¿Í1°Ì¡Ë
2016Ç¯ À¤³¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó ÆüËÜÂåÉ½
2017Ç¯ ÆüËÜÁª¼ê¸¢ 5000m 3°Ì
2018Ç¯ ¤Ó¤ï¸ÐËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó 7°Ì¡ÊÆüËÜ¿Í1°Ì¡Ë
2018Ç¯ ¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó 4°Ì
2019Ç¯ ¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× Í¥¾¡
2020Ç¯ ¹âº¬ÂôÄ®¸µµ¤¤¢¤Ã¤×¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó Í¥¾¡
2021Ç¯ Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½
2021Ç¯ ¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ Í¥¾¡ 4¶è ¶è´Ö2°Ì
2024Ç¯ ËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó Í¥¾¡
¢£ÃæÂ¼Áª¼ê¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¶¥µ»À¸³è¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë»Ï¤á¤¿Î¦¾å¶¥µ»¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ»ä¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¡¢ÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ðß·Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤ÏÊì¹»¤òÎý½¬µòÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¹çÎ®¤·¡¢Ê¡ÅèÀµÁí´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶¥µ»À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢2021Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤ä2024Ç¯¤ÎËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤òÁö¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¶¥µ»¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤¢¤êº£¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜÉ¸¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢·ë²Ì°Ê¾å¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤á¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¶ðß·Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤ÎÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»ØÆ³¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤Èµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼Ò°÷¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë»ä¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤âÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÃæÂ¼Áª¼ê
