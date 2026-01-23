元横綱 若乃花・花田虎上、55歳誕生日を報告 妻が2人娘との親子3ショット公開 亡くなった父の年齢を迎え思いも明かす
元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が20日に55歳の誕生日を迎え、妻の倉実さんが21日、インスタグラムを更新。家族で過ごした誕生日の様子を写真とともに伝えた。
【写真】55歳誕生日を迎えた元横綱 若乃花・花田虎上＆長女＆次女との親子3ショット ※2枚目
倉実さんは「パパ55歳のお誕生日」と切り出し、「恒例のランチなど特別なことはせず いつも通りの一日 ゴルフの練習のあとWakaのお友達も一緒にお祝いしてくれました」と、“普段通り”に過ごしたことをつづっている。
投稿では、娘2人が虎上に寄り添う親子3ショットや、誕生日ケーキの写真なども公開。虎上も自身のブログで、長女、次女、倉実さんから手紙のプレゼントがあったことを家族の写真とともに紹介した。
また、倉実さんは55歳という節目についても触れ、「父が55歳で亡くなっているのでこの日を迎えられて、朝起きた時に『すごくほっとした』と話してくれたパパ」と、虎上の心境をつづっている。
そのうえで、「そんな気持ちがあったからこそ、あえて普通に過ごすことを選んだのかも？」と、静かな誕生日に込められた思いを明かしている。最後には「次の56歳はパーっと」「記念すべき日を迎えようと、今から考えています」と前向きな言葉も添え、「55歳のお誕生日おめでとう」と祝福した。
コメント欄には「パパさんお誕生日おめでとうございます 素敵な笑顔のお写真ですね」「すでに…KumiWakaMokaちゃんの『パパさん56歳Birthday計画』が楽しみです」「どうかお父様の分も長生きされて、ご家族仲良く幸せな日々を送って下さいね」といった温かい反響が寄せられている。
虎上は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん（わか・16）、桃果（もか・11）さんが誕生している。
