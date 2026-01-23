加藤清史郎「ボスとの2Shots」 “16年前に共演”亀梨和也との再会ショットに反響「ただただエモい」「感慨深い」
俳優の加藤清史郎（24）が22日、自身のインスタグラムを更新。元KAT-TUNの亀梨和也（39）との2ショットを披露し、ファンから「ただただエモい」「歴史を感じて感慨深い」といった反響が相次いでいる。
【写真】「ただただエモい」“16年前に共演”亀梨和也＆加藤清史郎の再会2ショット
加藤は21日、亀梨がMCを務めるテレビ東京『世界を救う！ワンにゃフル物語 柴と三毛と亀梨くん』（毎週水曜 後6：25）に出演。「ありがとうございましたわん 取り急ぎ、ボスとの2Shots載せとくわん」とコメントを添え、亀梨との番組オフショットを公開した。
写真には、犬のかぶり物と肉球付きの手袋を身に着け、表情豊かにポーズを決める2人の姿が収められている。加藤は「いつも通りのちょけのつもりでやってみたはわんけど、流石にちょっと恥ずかしいわん わんわん」とユーモアたっぷりにつづった。
2人は2010年放送のTBS系ドラマ『ヤマトナデシコ七変化』で共演。久々の“再合ショット”には、ほかにも「大人になった清史郎くんと亀梨くんのツーショット！」「ヤマナデが懐かしいですね」「ボスとの2ショット需要ありすぎです」「えぐいぃー!?」などの声が寄せられている。
