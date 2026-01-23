お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（50）が22日、MBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。人気タレントの“太っ腹”なエピソードを披露した。

昨年末、同番組で有馬記念を予想したレギュラー陣。そこには、12月の放送回で卒業した前メンバーのアイドルグループ「アップアップガールズ（2）」の佐々木ほのかも加わっていたが、当時未成年だったためスタッフが代理で馬券を購入したと説明された。

この日、番組内で結果を発表すると、佐々木の予想が的中していた。配当金1万2000円の使い道をめぐって話し合う中、元TOKIOの城島茂が「スタッフさんが代わりに買ってくれたんで、足代として2000円」と提案すると、お笑いタレント・ビビる大木は「ほのかちゃんにも分け前をあげないとかわいそう」と指摘した。

そのため、佐々木が現在出演中の同局「ゴチャ・まぜっ天国！」（木曜深夜1・00）へ差し入れをすることに。お笑いタレント・鳥居みゆきが「普段からケータリングはあるんですか？」と聞くと、「ドランクドラゴン」鈴木拓が「ないない、ケータリングはない」と断言した。

そして「だって終わったら武井壮さんがみんなを連れて行くんだから、焼肉屋」と説明すると、「えっ！」「さすが」と驚きの声が。

鈴木は「連れてってますよ、自分の金で」と伝えたが、「俺、今スパイを潜り込ませてるんで知ってるんですけど」とぶっちゃけると、共演者は「どういうこと？」「何それ」とあきれていた。