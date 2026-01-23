アイドルグループ日向坂46の元メンバー高瀬愛奈（27）が23日までに、ユーチューバーのヒカル（34）が設立したブランド「ReZARD」の公式インスタグラムに登場。同社の広報担当となったことを報告した。

高瀬は「まなふぃ、社会人始めました！まなふぃこと高瀬愛奈はこの度、ReZARDの広報担当となりました」と報告し「動画に出て、編集したり、慣れない会議に出てみたり、ウェブサイトを作ったりしています」と担当業務についても説明。

「ダンスはできるけど、社会人1年生、わからないことだらけ。でも、持ち前の吸収力を活かして1人前の広報を目指してがんばるぞー！！」と意気込みを語り「応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

また、高瀬は22日、ヒカルのYouTubeチャンネルに出演。現役時代から同チャンネルのファンだったことや、グループ卒業後はイベントなどに客として参加していたといい、新たな仕事を探す中で「雑用でも秘書でも、どんな形でもヒカルさんと関わって仕事をするというのがずっとあきらめられない夢です」とヒカルにダイレクトメッセージを送っていたことも明かされた。