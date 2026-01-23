鈴木奈々「お気に入り」白キッチン公開「お洒落で素敵」「使い勝手良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】タレントの鈴木奈々が1月22日、自身のInstagramを更新。お気に入りのキッチンを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳タレント「使い勝手良さそう」お気に入りの白キッチン
鈴木は「キッチンが綺麗だと気持ちもスッキリする」とつづり、壁に据付けられたキッチンの写真を投稿。「白いキッチンがお気に入り」といい、汚れのない綺麗なキッチンを披露している。
この投稿に「モデルハウスみたい」「料理が楽しくなるキッチン」「お洒落で素敵」「綺麗で羨ましい」「使い勝手良さそう」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木奈々、真っ白のキッチンを公開
◆鈴木奈々の投稿に反響
