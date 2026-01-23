1児の母・木村文乃、残り物使った献立紹介 悩み抜いたメニューに「美味しそう」「盛り付け方が斬新」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】女優の木村文乃が1月22日、自身のInstagramを更新。シンプルながらも工夫のあるメニューを披露し、反響が寄せられている。
【写真】1児の母・38歳女優「盛り付け方が斬新」ごはんにシチューかけた残り物献立
木村は「ぶたとオレンジ白菜のシチュー」「昨日の残りのサンチュと大根の和風サラダ」とメニューをつづり、綺麗に机に並んだ様子を公開。21日に自身のThreadsにて「シチュー作りたいんだけど、使いたいルーがあって、でも作りたいレシピはルーが必要なくて、ルーを使ったスタンダードなシチューかルーを使わず小麦粉から作るか…悩ましい！！」と投稿しており、「昨夜のサムギョプサルの残りも使っちゃいたくて 結局レシピも参考にルーも使いで作りました」とレシピを工夫していることを報告した。
また「わが家どちらもシチューをごはんにかける派なのですが みなさんのところはどうですか？」と問いかけていた。
この投稿に「シチューをご飯にかけながら食べるのが好き」「パン派だったからライスにシチューの盛り付け方が斬新」「体が温まるメニュー」「美味しそう」などと話題が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「盛り付け方が斬新」ごはんにシチューかけた残り物献立
◆木村文乃、悩み抜いたシチュー公開
木村は「ぶたとオレンジ白菜のシチュー」「昨日の残りのサンチュと大根の和風サラダ」とメニューをつづり、綺麗に机に並んだ様子を公開。21日に自身のThreadsにて「シチュー作りたいんだけど、使いたいルーがあって、でも作りたいレシピはルーが必要なくて、ルーを使ったスタンダードなシチューかルーを使わず小麦粉から作るか…悩ましい！！」と投稿しており、「昨夜のサムギョプサルの残りも使っちゃいたくて 結局レシピも参考にルーも使いで作りました」とレシピを工夫していることを報告した。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「シチューをご飯にかけながら食べるのが好き」「パン派だったからライスにシチューの盛り付け方が斬新」「体が温まるメニュー」「美味しそう」などと話題が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】