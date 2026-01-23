アンミカ「自分が落ち着く好きな場所」自宅内装公開「ホテルみたいで素敵」「お洒落で羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】モデルでタレントのアンミカが1月22日、自身のInstagramを更新。家の内装について投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】53歳ベテランモデル「ホテルみたい」自宅内装公開
アンミカは「家の自分が落ち着く好きな場所」とつづり、写真を複数枚投稿。壁が白とブルーのバイカラーになっており、観葉植物が置かれている落ち着いた内装の部屋を披露した。「心鎮静させる色」であるブルーの壁紙には「好きな言葉や柄を額に入れて」と説明している。
この投稿に「ブルーの壁良さそう」「ホテルみたいで素敵」「落ち着くお家憧れ」「お洒落で羨ましい」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
