通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％近くでのj推移
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.93 5.82 8.95 5.71
1MO 9.09 5.47 8.23 5.69
3MO 9.12 5.78 8.19 6.25
6MO 9.29 6.17 8.43 6.90
9MO 9.43 6.48 8.63 7.34
1YR 9.45 6.68 8.75 7.58
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.29 8.05 7.10
1MO 8.09 7.53 6.65
3MO 8.41 7.99 6.96
6MO 8.88 8.52 7.27
9MO 9.18 8.88 7.52
1YR 9.34 9.14 7.66
東京時間10:50現在 参考値
ドル円の短期ボラティリティはこの後の日銀会合結果発表、来週のFOMCを控えて少し高め推移
