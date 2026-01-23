　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.93　5.82　8.95　5.71
1MO　9.09　5.47　8.23　5.69
3MO　9.12　5.78　8.19　6.25
6MO　9.29　6.17　8.43　6.90
9MO　9.43　6.48　8.63　7.34
1YR　9.45　6.68　8.75　7.58

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.29　8.05　7.10
1MO　8.09　7.53　6.65
3MO　8.41　7.99　6.96
6MO　8.88　8.52　7.27
9MO　9.18　8.88　7.52
1YR　9.34　9.14　7.66
東京時間10:50現在　参考値

ドル円の短期ボラティリティはこの後の日銀会合結果発表、来週のFOMCを控えて少し高め推移