「スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード」4月6日(月)よりディズニープラスにて日米同時独占配信開始

スター・ウォーズで屈指の人気を誇る“悪役”、ダース・モールを主人公に描くアニメーション作品「スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード」が、ディズニープラスにて、4月6日から日米同時独占配信される。全10話で毎週2話ずつの配信。

配信に先駆けて、稀代の悪党モールが、ダブルブレードの赤いライトセーバーを操る特報映像も公開されている。

映画「スター・ウォーズ／ファントム・メナス(エピソード1)」に初登場し、邪悪なパルパティーン皇帝ことダース・シディアスに訓練されたシスの戦士は、その戦闘能力と強力なフォースで世界に衝撃を与えた。

モールは「ファントム・メナス」のラストで、クワイ=ガンとオビ＝ワンという手練れのジェダイ二人を相手に激しいライトセーバー戦を繰り広げ、クワイ＝ガンを倒すも、オビ＝ワンにその身体を真っ二つに斬られ、命を落としたと思われていた。

しかしその後、アニメーション「クローン・ウォーズ」で強大なフォースにより自身の身体を再生し、誰もが予想しなかった復活を遂げ、オビ=ワン・ケノービへの復讐を企てた。

さらに映画「ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー」では、裏社会の犯罪組織クリムゾン・ドーンのトップに君臨する人物としてサプライズ登場し世界中のスター・ウォーズファンを興奮の渦に巻き込んだ。モールの圧倒的な強さとクールなビジュアルは世界中の人々に衝撃を与え、今もなお絶大な人気を博している。

【特報】『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』｜Star Wars(スター・ウォーズ)

解禁された特報には、おなじみのダブルブレードの赤いライトセーバーを携えたモールが激しい銃撃もものともせず容赦なく敵を斬り伏せ、ライトセーバーをブーメランのように投げ飛ばしストームトルーパーたちを一網打尽にするなど、迫力のアクションを繰り広げる姿が次々と映し出されている。

今作の舞台はアニメ作品「スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ」の直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し銀河帝国の支配が始まった暗黒の時代。師であったシス卿、ダース・シディアスに見捨てられ、帝国への復讐心に燃えるモールは、帝国の影響が及ばない惑星で自らの悪の組織を築こうと画策する。

そんななか、彼は銀河の現状に絶望したひとりの若きジェダイ・パダワンと出会う。モールは自らの執念深い復讐を果たすための「弟子」として、そのパダワンを自らの陣営に引き込もうと目論むのだが――。

映像では、モールが「帝国もやがては崩れ去る」と言い放つも、襲い掛かる敵に「皇帝はお前の死をお望みだ」と衝撃の宣戦布告をされる瞬間も描かれている。

「クローン・ウォーズ」以降モールの声を演じているサム・ウィットワーは「もちろん今作でも、モールは悪役です」と断言しており、ジェダイを殺し、仲間を裏切り、復讐と憎しみに燃えて生きるモールの新たな“悪”の物語に世界中の注目が集まっている。

なお、今作の最終話配信日は、世界中のファンが祝う「スター・ウォーズの日」である5月4日。

