元プラス・マイナス岩橋、“310万円一括購入”の愛車『ランクル』衝撃の給油量に驚き「どんだけ飲むねん」「頑張って働くわ、お前のために」
2024年2月にお笑いコンビのプラス・マイナスを解散した岩橋良昌（47）が、23日までに自身のYouTubeチャンネル「岩橋ひとりチャンネル」のショート動画を投稿。新たな“愛車”の給油の様子を公開した。
【写真】ベース車もかっこいい！岩橋が購入したトヨタ『ランクル80』ノーマル車の内外装全部見せ
岩橋は、先日公開した動画で3年乗ったトヨタ『クラウン』から、1995年式のトヨタ『ランドクルーザー（80）』に乗り換えたことを報告。“現金310万円”で一括購入し、納車される様子を報告していた。
この日は、ガソリンスタンドで新たな愛車に給油している様子をショート動画で投稿。給油メーターがどんどん上がっていく様子に、岩橋は「めっちゃ食うでこれ、どんだけ飲むねん」「大きい体で元気で走ってくれるから、そりゃぎょうさん飯も食うわな」「頑張って働くわ、お前のために」と我が子を愛でるように給油した。
だが、給油メーターが58リットルを超えると、「58？みたことないわそんなもん。（前の愛車の）クラウンは42、3やったから」「どんだけ飲むねん」と驚き。最終的に、75.97リットル、約1万1000円の会計となったが「これまだカラッカラ（燃料タンクが空）じゃないからね」と、愛車のポテンシャルに驚き。最後に「頑張って走れよ！」と愛車に声掛けした。
【写真】ベース車もかっこいい！岩橋が購入したトヨタ『ランクル80』ノーマル車の内外装全部見せ
岩橋は、先日公開した動画で3年乗ったトヨタ『クラウン』から、1995年式のトヨタ『ランドクルーザー（80）』に乗り換えたことを報告。“現金310万円”で一括購入し、納車される様子を報告していた。
だが、給油メーターが58リットルを超えると、「58？みたことないわそんなもん。（前の愛車の）クラウンは42、3やったから」「どんだけ飲むねん」と驚き。最終的に、75.97リットル、約1万1000円の会計となったが「これまだカラッカラ（燃料タンクが空）じゃないからね」と、愛車のポテンシャルに驚き。最後に「頑張って走れよ！」と愛車に声掛けした。