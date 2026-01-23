視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

間寛平探偵が調査した『絶対に鳴かないチワワ！？』は、京都府の女性（47）から。我が家には、３歳になるチワワの男の子「ココ」がいる。ココは飼ってから、一度も犬らしく「ワン」や「バウ」、「クーン」と鳴いたことがない。９歳の娘も、他の犬を見ては「ココの声が聞きたいなぁ」と憧れている。どうか私たちにココの鳴き声を聞かせて欲しい、というもの。

寛平探偵と対面したココは、警戒はしているが全く鳴かない。気分転換に散歩に出ようとするも、無言の拒否。実は過去に１回だけ、脚を踏んだ時に「キャン」と鳴いたそうだが、半年前までは寝顔も見せなかったとか。そこで、寛平は「ギャグで笑わせる」と持ちギャグを連発するも撃沈。驚けば声を出すかもしれないとマジシャンに来てもらうが、びっくりはしても全く鳴かない。そこで専門家である動物病院の先生に相談するのだが…。

1月23日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『まちの奇奇怪怪おじさん』、せいや探偵の『６人兄妹の長男を代わって』など、様々な依頼を解決した。