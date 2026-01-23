デートにいきなり子どもを連れてきた彼氏。親戚の子だというけれど、実際は……？ 今回は、最低すぎた彼氏の裏切りエピソードをご紹介します。

親戚の子の面倒を…

「以前、付き合っていた彼氏がデートに1歳半の男の子を連れてきました。親戚の子を急に預かることになったらしく、仕方がないので私も面倒を見ることに。すぐどこかに走っていってしまうし、転んで危なっかしいし、泣き声が大きくて迷惑になるし……とりあえず私の家に行くことに。

子どもの目の前で彼はベタベタしてきて、やめてほしいと怒りました。そしたら拗ねるし……どっちが子どもなんだか。預かっていたベビーフードを食べさせるのも私がやり、オムツ替えや寝かしつけも私がやり、こんな人と結婚して子どもができたらやっていけるんだろうかと不安に……。

後日、預かった子どもは親戚の子じゃなく、彼自身の子どもだと知りました。彼は、独身だと嘘をついて私と付き合っていたんです……。実家暮らしで体の弱いお母さんがいるからと、家に連れて行ってもらったことはなかったけど、本当は奥さんと子どもと暮らしていたんですね……。

奥さんから慰謝料を請求されて発覚しましたが、独身だと言っている彼のメッセージが残っていたので払わずに済みました。私の家に押しかけてきた奥さんに、デートに息子を連れてきたこと、面倒はすべて私が見ていたことを話したら愕然としていました。その日は、奥さんが休日出勤となったので、子どもをあの男に任せたそうです。

自分の仕事中に夫が不倫相手に子どもの面倒を見させていたと知ったら、そりゃショックですよね。私が言うのもなんだけど、あんな男とは早く離婚したほうがいいと思います」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 1歳半ならまだ上手にお喋りできないでしょうし、小さいから理解できないだろうと思ってデートに連れて行ったのでしょうね……。独身偽装して子どもの前でベタベタしようとしたり、お世話を自分でやらずに相手の女性にやらせたりと、すべての行為が最低すぎます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。