いま、草川拓弥の勢いがすごいーー。今年に入ってから主演ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』（テレ東系）がはじまったかと思うと、立て続けに『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）もスタート。さらには『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）の放送もはじまり、昨年11月末から大ヒット公開中の映画『栄光のバックホーム』でもその姿が確認できる。お茶の間にも劇場にも草川がいる状況なのだ。なぜこうも彼は愛されるのだろうか。

中島歩とダブル主演を務める『俺たちバッドバーバーズ』は、かなり変わったドラマである。カリスマ美容師を目指すも夢破れた日暮歩（中島歩）が、とある一軒の理容室にたどり着くところから物語ははじまった。彼は心機一転、ここで働かせてほしいと店主の月白司（草川拓弥）に頼み込む。が、月白には社会の厄介ごとを力で解決していく“裏用師”というもうひとつの顔があることが判明。金も住むところもない日暮は、やむを得ず月白の相棒になっていくこととなった。

いま私たちはこの作品をとおして、俳優・草川拓弥のポテンシャルの高さを目の当たりにしているところだ。彼はこれまでにもコメディ作品に出演した経験はあるが、主演俳優として連続ドラマの看板を背負い続けるのは、やはりそれ相応の負荷があるはずだと推測できる。月白は基本的にクールな人物だから、視聴者に対して積極的に働きかけるのは日暮のほう。このふたりを演じる草川と中島のバランスが何よりも重要だ。ふたりの演技の対照的な質感が、お互いのパフォーマンスをさらに際立たせている。そして何といっても本作の見どころは、気高き月白の“裏用師”としての一面だ。

敵対する者たちとの肉弾戦において、月白の動きは鋭くて速い。ダイナミックでありながら、繊細でもある。カメラワークなどの映像的な演出の力によるところも大きいに違いないが、草川のこの身体パフォーマンスには、彼が所属するダンス＆ボーカルグループ・超特急での活動で培ったものが見て取れる。いくら演技ができるからといって、こうはいかないはずだ。中島とのコンビで笑いを取ったかと思えば、華麗なアクションでアッと驚かせてもみせる。コメディもアクションも、協働する他者とのコミュニケーションが十全に取れていなければ実現しない。ここに現在の草川の俳優としての真価がある。

■『栄光のバックホーム』では記者役を講演している草川拓弥 さて、主演作とあってどうしても『俺たちバッドバーバーズ』への言及に紙幅を費やしてしまったが、公開中の『栄光のバックホーム』での好演にも触れぬわけにはいかない。これは2023年に他界した元プロ野球選手・横田慎太郎の軌跡を基にした作品で、劇中の慎太郎（松谷鷹也）の動向を追うスポーツ紙の記者の遠藤を、草川は演じている。プロ野球選手として慎太郎が出す結果に一喜一憂し、彼の異変にいち早く気づく。そんな存在だ。

“遠藤記者＝草川”の語りによって、私たち観客はいかに慎太郎が優れた選手なのかを知る。彼の語りが熱くなればなるほど、私たちが身を置く劇場空間の温度もグッと上がる。そして彼の表情が陰りを帯びると、一気に不安な気持ちが膨れ上がってくる。彼の言動と私たちの感情は呼応し合う。草川が演じる遠藤記者とは、横田慎太郎選手の熱心な解説者であり、この選手に対する私たち観客の心の代弁者だともいえるのだ。画面に大きく映し出される彼の表情は、じつに多くのことを物語る。本作が広く支持されるための重要なポジションを、草川が担っているのである。

ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』での草川について超特急での活動が生きているのではないかと記したが、こういったある種の群像劇には彼のポジション取りのうまさが表れている。やはりグループでの活動が俳優業にも生きているのだろう。そんな彼のキャリアに、ラブサスペンス『ぜんぶ、あなたのためだから』と、社会派警察ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』も加わった。この2作での活躍はまだこれからとなりそうだが、これらでどのようなポジションを担い、物語を前へと押し進めていくのか。しかも今年はグループの活動が15周年を迎え、現在はツアーの真っ最中だ。心身を大切にしつつ、突っ走っていってほしいものである。（文＝折田侑駿）