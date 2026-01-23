「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１１時現在で、ＳＨＩＦＴ<3697.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場でＳＨＩＦＴは反発。同社が１４日に発表した第１四半期（２５年９～１１月）連結決算は、売上高が３４８億４５００万円（前年同期比１５．５％増）、営業利益が２８億１７００万円（同１９．９％減）だった。ＤＸ需要を追い風に売上高を伸ばした一方、利益面では採用費の増加が重荷となった。



減益での着地がネガティブ視され、翌営業日の同社株は下落。その後も冴えない値動きを続けていたが、きょうはひとまず反発している。とはいえ、引き続き売り目線で見ている投資家は多いようだ。



