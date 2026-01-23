ジェリビンズが急反発、ＮＴＴＳｐｏｒｔｉｃｔと業務提携 ジェリビンズが急反発、ＮＴＴＳｐｏｒｔｉｃｔと業務提携

ジェリービーンズグループ<3070.T>が急反発している。この日、ＡＩカメラを活用したスポーツ映像配信やスポーツＤＸソリューションの展開に強みを持つ株式会社ＮＴＴＳｐｏｒｔｉｃｔ（大阪市都島区）と業務提携契約を締結すると発表しており、これを好感する形で商いを伴い上昇している。



それぞれが有するスポーツ事業基盤やデジタル技術、ブランド力を相互に活用することで、アーバンスポーツを含むスポーツ分野における新たな価値創出や地方自治体ＤＸへ貢献するのが狙い。提携により今後は、ＡＩカメラを活用したアーバンスポーツを中心とするスポーツイベントの撮影・ライブ配信事業の共同推進やスポーツ映像配信プラットフォームの共同企画・運営及び関連サービスの開発、スポーツ振興、地域活性化、施設利活用などの地方自治体向けスポーツＤＸソリューションの共同提案などを実施するとしている。



出所：MINKABU PRESS