クエスト<2332.T>＝商い膨らませ急伸。ソフトウェアの開発及び運用を行っており、生成ＡＩやＩｏＴ技術、ビッグデータなどを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援で実績を重ね、Ｍ＆Ａ戦略も駆使して業容拡大が顕著だ。２６年３月期は売上高が前期比１３％増の１６８億６０００万円、営業利益は同１２％増の１１億８０００万円と２ケタ増収増益を予想しているが、時価総額は１００億円前後に過ぎず、ＰＥＲが１１倍近辺と割安感が強い。主要顧客はメモリー大手のキオクシアホールディングス<285A.T>で、売上高の約２０％をキオクシア向けで占めており、世界的なＡＩデータセンター向けＮＡＮＤメモリー需要が高まるなか、キオクシアの生産システム保守・運用でクエストも商機を拡大させるシナリオが意識される状況となっている。



北川精機<6327.T>＝大幅続伸で新値街道復帰。２２日の取引終了後、２６年６月期の通期業績予想の修正を発表した。営業利益予想を従来予想の６億６０００万円から８億１０００万円（前期比３０．０％増）、最終利益予想を４億４０００万円から５億９０００万円（同４９．７％増）に引き上げており、業況を好感した買いが集まっている。第２四半期累計（７～１２月）の業績を踏まえた。売上高予想は据え置いた。１２月中間期は工場稼働率が高水準で推移し生産効率が向上。調達体制の見直しなどによるコスト圧縮策の推進も奏功し、各利益が従来予想から上振れして着地した。



ＵＬＳグループ<3798.T>＝１０日ぶり切り返す。ＩＴシステムの設計・構築及び戦略的ＩＴ投資におけるコンサルティングを展開する。業績は大幅な収益拡大基調を継続中で、２６年３月期もトップライン、営業利益ともに２ケタ成長を見込んでいる。そうしたなか、２２日取引終了後にみずほ証券の自律型ＡＩソフトウェアエンジニア「Ｄｅｖｉｎ」導入プロジェクトを支援したことを発表した。大手金融機関として国内初の大規模導入プロジェクトを全面的にサポートする案件としており、これを材料視する買いを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS