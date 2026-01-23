横浜FCから今季ポルト移籍の20歳MF永田滉太朗、オリベイレンセに再レンタル加入
オリベイレンセ(ポルトガル2部)は22日、MF永田滉太朗(20)が今シーズン終了まで期限付き移籍加入することを発表した。
永田は2023年8月に横浜FCユースからトップチームに昇格するとともに、オリベイレンセへ期限付き移籍。その後は期限付き移籍期間を延長し、横浜FCには復帰せず今シーズンよりポルト(ポルトガル1部)へ完全移籍加入していた。
ポルトでは2部を戦うポルトBを主戦場とし、今季ここまで5試合に出場している。11月にはロス五輪世代で構成されるU-22日本代表にも入ったが、10月を最後にリーグ戦の出場はなかった。
オリベイレンセは「おかえり!滉太朗!!」と伝えている。
永田は2023年8月に横浜FCユースからトップチームに昇格するとともに、オリベイレンセへ期限付き移籍。その後は期限付き移籍期間を延長し、横浜FCには復帰せず今シーズンよりポルト(ポルトガル1部)へ完全移籍加入していた。
ポルトでは2部を戦うポルトBを主戦場とし、今季ここまで5試合に出場している。11月にはロス五輪世代で構成されるU-22日本代表にも入ったが、10月を最後にリーグ戦の出場はなかった。
オリベイレンセは「おかえり!滉太朗!!」と伝えている。