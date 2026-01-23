中日ドラゴンズは1月20日、公式Instagramを更新。同球団に所属する金丸夢斗（22）が、シカゴ・カブスの今永昇太（32）、広島の森翔平（28）と自主トレーニングを行ったことを報告した。

中日が公開したのは、3人の自主トレの様子を収めた写真や動画。金丸はプロ入り前から憧れていた今永に見守られながら、力強く投球練習を行った。さらに、自主トレをともに行った3人の集合写真も公開され、3人は高知の名産品が描かれたTシャツを着用し、鰹のぬいぐるみとともにカメラに向かってポーズを決めた。

【画像】高知県で合同自主トレを行なった今永昇太、森翔平、金丸夢斗（画像は中日ドラゴンズ公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「憧れの今永投手と自主トレ、すごい事だよね！」「いつか今永と侍ジャパンで共演」「嬉しすぎる」「期待しています」「待ってました！！！」「今永のような選手になって欲しい」「球界を背負うエースになると確信」「夢斗くん頑張れ～」「わぁー今永先生だー」「すごい貴重な経験ですね」「充実したオフを過ごされたようで何よりです！」などコメントが寄せられた。