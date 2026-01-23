女子プロゴルファーの菅沼菜々（25）が1月21日、Instagramを更新。自身のデビューシングルを告知した。

投稿されたのは、菅沼が2月18日に発売するデビューシングル「君の救世主になりたくて！」のジャケット写真。ドーナツやぬいぐるみをあしらったポップなジャケットや、制服を着た菅沼のジャケット写真などが投稿された。カップリング曲のタイトルは「Blooming Story」で、菅沼は「こちらの曲は出会いと別れが交錯する3月～4月の季節を歌った春らしい楽曲になっております！ご期待下さい！」と意気込んだ。

【画像】菅沼菜々のデビューシングルジャケット（画像は菅沼菜々Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「多彩な才能」「今まさに、ゴルフ界に伝説を作っているよ」「今年のゴルフ界でもトップレベルなニュースだね」「どっからどう見ても、アイドルやーーー」「歌って踊れる プロゴルファー」といったコメントが寄せられ、堀琴音（29）からは「待って待って、色々すごい」と驚きの声が寄せられた。