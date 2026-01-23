ËÌµþ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡¡¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°½éÈäÏª¡¡¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¡È¥»¥¯¥·ー¥µ¥ó¥¥åー¡ª¡É¤È´¶¼Õ¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖÎÞ¤¬¥É¥Ð¥É¥Ð½Ð¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³
2025-2026¥·ー¥º¥ó¡¢¾®ÎÓ¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤Î¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ëÂç²ñ¤ÇWÇÕÄÌ»»36¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ä¥ó¥Í¡¦¥¢¥Û¥Í¥ó¤¬»ý¤ÄµÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÎòÂå¾¡Íø¿ô¤Ç6°Ì¥¿¥¤¤Ë¡£Æ±»þ¤ËWÇÕÁí¹ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ä¾Á°¤ÎÀïÀÓ
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ä¾Á°´ü¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î¡¢WÇÕÂè19Àï»¥ËÚÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢1²óÌÜ2°Ì¤«¤éµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤ËµÚ¤Ð¤º2°Ì¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢WÇÕÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¼ó°Ì¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê1414ÅÀ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¡Ê947ÅÀ¡Ë¤È¤·¤ÆËÜÈÖ¤ØÎ×¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áª¹Í¤ÈÉ¾²Á¤Î»ëÅÀ
¾®ÎÓ¤Ï2025-2026¥·ー¥º¥ó¤ÎWÇÕ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤ÊÉ½¾´ÂæÅÐÃÅ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¥ーÏ¢ÌÁ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ É¾²Á¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢WÇÕÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Î¹¹¿·¤ä½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¾¡Î¨¤ò¸Ø¤ë¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÂç¤¤¯¥êー¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡£²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ÏËÉÙ¤À¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï¥×¥ì¥Ö¥Ä¤Ë¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£