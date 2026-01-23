VANLINKS株式会社は、フルカラーチューブライト「NANLITE PavoTube」に、新ライトエンジンを採用した「PavoTube II 6CP」を1月21日（水）に発売する。

2021年5月発売の「PavoTube II 6C」の後継機。「Nebula C4ライトエンジン」を新たに搭載し、発色性能、色再現性、光質を改善した。

色温度の調節範囲は2,700～6,500Kから2,400～12,000Kへと拡大。グリーン/マゼンタ補正（±150）にも対応する。

内蔵バッテリーの容量も2,200mAhから3,200mAhに増量され、駆動時間が向上。フルパワー時で最大約78分の連続使用が可能となった。充電にはUSB Type-Cを利用する。

さらに、別売のバッテリーグリップ「NP-F550」を使用することで、約2時間の追加駆動が可能となる。

本体両端に1/4インチネジ穴を備えるほか、本体に備えたマグネットにより、ポールなどの金属面に固定できる。

本体操作に加え、専用アプリ「NANLINK」から各種操作も行える。

出力：10W 輝度：164lux（1m、5,600K） CCT：2,400K～12,000K（G/M±150） CRI：平均95 TLCI：平均95 制御方式：本体操作、NANLINKアプリ、NFC 特殊効果：15種類 外形寸法：39×250mm 重量：0.267kg 価格：1万3,200円