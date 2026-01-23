WEST.ニューアルバム『唯一無二』リリース決定！旅の始まりを告げるティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WEST.が、3月10日に12枚目のフルアルバム『唯一無二』をリリースすることが決定。さらに、全国9都市を回るアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2026唯一無二』の開催が発表された。

■CDデビュー12周年記念日の4月23日に、生配信トーク＆ライブ『虹会』実施！

歌い、踊り、笑う、“唯一無二”を追い求めてどこまでも旅を続けるWEST.の、進化と挑戦を感じさせる12枚目のフルアルバム『唯一無二』。

リード曲として旅の始まりを飾るのは、笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージであり、あなたに届けたい言葉として、重岡大毅が作詞・作曲を手掛けた「これでいいのだ！」。

そして、2025年10月に開催した初の主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』に向けてLucky Kilimanjaro熊木幸丸が書き下ろした「踊るしかないじゃん！」とSaucy Dog石原慎也が書き下ろした「虹をかける僕ら」がWEST.の楽曲としてあらたな輝きを生み、さらには、WEST.への5作目の楽曲提供となるSUPER BEAVER 柳沢亮太による「リプライ」、バチバチなEDMサウンドでねじ伏せる「BUBBLEGUM」、ウルフルズがサウンドプロデュースした「ウェッサイソウル！」、WEST.初のデジタルシングル「愛執」と、全方向に“WEST.らしさ”を追求した今作は、まさに “唯一無二”の旅へのパスポートとなる。

形態ごとに異なる豪華なボーナストラックも収録。初回盤Aには「ボクら」と「オレとオマエと時々チェイサー」のライブ音源、初回盤Bには3年ぶりとなる個性豊かなユニット曲「エラーコード」「スピン」「JAPALOUD」、そして通常盤には「Bloody Love」と「Me Time」が収められる。

さらには大ボリュームの特典映像として、初回盤Aには、WEST.初となる1カット撮影で重岡大毅振付のダンスも入った「これでいいのだ！」MV＆メイキングに、MONGOL800主催フェス『What a Wonderful World!!25』のライブ＆バックステージを収録。初回盤Bには、猟奇的な愛で魅せる「愛執」のMV＆メイキングに、2025年5月に出演した『METROCK 2025 TOKYO』のライブ＆バックステージも収録される。

情報解禁にあわせて、旅の始まりを告げる『唯一無二』ティザー映像も公開された。

CDデビュー12周年の記念日となる4月23日には、生配信トーク＆ライブ『虹会』の開催も決定。オリジナルキーホルダーが当たるキャンペーンも実施される。

そして、全国9都市を回るアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2026唯一無二』の開催も決定。3月21日の北海道公演を皮切りに、全国9都市28公演が行われる。

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛執」

2026.03.10 ON SALE

ALBUM『唯一無二』

■ライブ情報

『WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二』

03/21（土） 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

03/22（日） 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

03/30（月） 大阪・大阪城ホール

03/31（火） 大阪・大阪城ホール

04/05（日） 福岡・マリンメッセ福岡A館

04/06（月） 福岡・マリンメッセ福岡A館

04/18（土） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

04/19（日） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

05/05（火・祝） 神奈川・横浜アリーナ

05/06（水・休） 神奈川・横浜アリーナ

05/16（土） 新潟・朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

05/17（日） 新潟・朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

05/23（土） 静岡・エコパアリーナ

05/24（日） 静岡・エコパアリーナ

05/29（金） 愛知・AichiSkyExpo（愛知県国際展示場）Aホール

05/30（土） 愛知・AichiSkyExpo（愛知県国際展示場）Aホール

06/26（金） 千葉・ららアリーナ東京ベイ

06/27（土） 千葉・ららアリーナ東京ベイ

06/28（日） 千葉・ららアリーナ 東京ベイ

