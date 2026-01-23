日経平均23日前引け＝続伸、181円高の5万3870円 日経平均23日前引け＝続伸、181円高の5万3870円

23日前引けの日経平均株価は続伸。前日比181.46円（0.34％）高の5万3870.35円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は999、値下がりは530、変わらずは67と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を160.44円押し上げ。次いでコナミＧ <9766>が36.43円、中外薬 <4519>が34.90円、任天堂 <7974>が19.55円、バンナムＨＤ <7832>が9.23円と続いた。



マイナス寄与度は133.97円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が35.1円、レーザーテク <6920>が28.34円、イビデン <4062>が12.77円、ファストリ <9983>が9.63円と並んだ。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、銀行、非鉄金属、医薬品が続いた。値下がり上位には鉄鋼、電気・ガス、不動産が並んだ。



株探ニュース

