　23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.2％減の1799億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.4％減の1004億円だった。

　個別ではＯｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 <493A> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 <496A> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日本成長株アクティブ <2083> 、ステート・ストリート　ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　金上場投資信託 <1672> など43銘柄が新高値。Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 <494A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が7.72％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.55％高と大幅な上昇。

　一方、グローバルＸ　半導体・トップ１０－日本株式　ＥＴＦ <282A> は4.28％安、グローバルＸ　ＭＳＣＩ　キャッシュフローキング <234A> は3.57％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が181円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金694億7000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均980億1800万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が62億1400万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が60億1000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が56億9600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が47億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が38億1700万円の売買代金となった。

株探ニュース