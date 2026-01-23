ETF売買動向＝23日前引け、ＯｎｅＥＳＧ、上場高配低ボが新高値 ETF売買動向＝23日前引け、ＯｎｅＥＳＧ、上場高配低ボが新高値

23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.2％減の1799億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.4％減の1004億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> など43銘柄が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 <494A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が7.72％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.55％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は4.28％安、グローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> は3.57％安と大幅に下落した。



日経平均株価が181円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金694億7000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均980億1800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が62億1400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が60億1000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が56億9600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が47億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が38億1700万円の売買代金となった。



株探ニュース

