23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数403、値下がり銘柄数155と、値上がりが優勢だった。



個別ではマテリアルグループ<156A>、タスキホールディングス<166A>、ミーク<332A>、ｉ－ｐｌｕｇ<4177>、ｎｏｔｅ<5243>など14銘柄が昨年来高値を更新。ジェリービーンズグループ<3070>、地域新聞社<2164>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、アクセルスペースホールディングス<402A>、Ｋｕｄａｎ<4425>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＭＯコマース<410A>が昨年来安値を更新。ＧＲＣＳ<9250>、スタートライン<477A>、グラッドキューブ<9561>、アクアライン<6173>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

