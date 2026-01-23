ETF売買代金ランキング＝23日前引け
23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 69470 -40.5 49130
２. <1542> 純銀信託 19762 62.3 50800
３. <1540> 純金信託 13777 -19.3 23995
４. <1357> 日経Ｄインバ 6214 -46.4 5051
５. <1321> 野村日経平均 6010 -51.8 55940
６. <1458> 楽天Ｗブル 5696 -36.2 58350
７. <2036> 金先物Ｗブル 4908 63.3 251850
８. <1360> 日経ベア２ 4754 -28.9 124.1
９. <1541> 純プラ信託 3945 201.1 12700
10. <1579> 日経ブル２ 3817 -52.1 528.9
11. <1306> 野村東証指数 3369 80.4 3820
12. <2644> ＧＸ半導日株 2913 -45.3 3168
13. <1328> 野村金連動 2400 26.2 18705
14. <314A> ｉＳゴールド 2216 -3.9 372.8
15. <1326> ＳＰＤＲ 2028 -17.2 72240
16. <200A> 野村日半導 1525 13.2 2993
17. <1398> ＳＭＤリート 1492 -4.9 2061.0
18. <1568> ＴＰＸブル 1464 -56.4 811.2
19. <1615> 野村東証銀行 1272 12.0 599.5
20. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1264 252.1 31520
21. <1329> ｉＳ日経 923 -34.9 5610
22. <1489> 日経高配５０ 777 -21.0 3055
23. <1459> 楽天Ｗベア 676 -49.3 204
24. <1673> ＷＴ銀 639 17.7 14295
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 634 -32.6 2171.0
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 598 -27.3 75320
27. <2244> ＧＸＵテック 533 10.4 3171
28. <1330> 上場日経平均 521 -70.4 56020
29. <1320> ｉＦ日経年１ 510 -52.2 55750
30. <425A> ＧＸ純金 504 81.9 420.7
31. <1308> 上場東証指数 442 -32.6 3772
32. <1545> 野村ナスＨ無 422 -35.6 40900
33. <2559> ＭＸ全世界株 401 5.2 26990
34. <282A> ＧＸ半導１０ 388 150.3 1746
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 387 -58.7 1079
36. <1543> 純パラ信託 375 5.9 87500
37. <1655> ｉＳ米国株 372 -58.2 793.4
38. <1597> ＭＸＪリート 371 1.1 2066
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 370 -14.2 59700
40. <466A> ＧＸ防衛テク 368 84.0 1256
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 367 -19.3 2240
42. <1358> 上場日経２倍 364 -41.9 93190
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 347 789.7 374.4
44. <1674> ＷＴプラチナ 337 127.7 38380
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 325 -13.6 62570
46. <2516> 東証グロース 297 -46.3 574.2
47. <1346> ＭＸ２２５ 274 -79.6 55630
48. <435A> ｉＦ日本配当 263 -47.9 2276
49. <1475> ｉＳＴＰＸ 259 -81.8 376.3
50. <1693> ＷＴ銅 232 -54.0 8088
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 69470 -40.5 49130
２. <1542> 純銀信託 19762 62.3 50800
３. <1540> 純金信託 13777 -19.3 23995
４. <1357> 日経Ｄインバ 6214 -46.4 5051
５. <1321> 野村日経平均 6010 -51.8 55940
６. <1458> 楽天Ｗブル 5696 -36.2 58350
７. <2036> 金先物Ｗブル 4908 63.3 251850
８. <1360> 日経ベア２ 4754 -28.9 124.1
９. <1541> 純プラ信託 3945 201.1 12700
10. <1579> 日経ブル２ 3817 -52.1 528.9
11. <1306> 野村東証指数 3369 80.4 3820
12. <2644> ＧＸ半導日株 2913 -45.3 3168
13. <1328> 野村金連動 2400 26.2 18705
14. <314A> ｉＳゴールド 2216 -3.9 372.8
15. <1326> ＳＰＤＲ 2028 -17.2 72240
16. <200A> 野村日半導 1525 13.2 2993
17. <1398> ＳＭＤリート 1492 -4.9 2061.0
18. <1568> ＴＰＸブル 1464 -56.4 811.2
19. <1615> 野村東証銀行 1272 12.0 599.5
20. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1264 252.1 31520
21. <1329> ｉＳ日経 923 -34.9 5610
22. <1489> 日経高配５０ 777 -21.0 3055
23. <1459> 楽天Ｗベア 676 -49.3 204
24. <1673> ＷＴ銀 639 17.7 14295
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 634 -32.6 2171.0
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 598 -27.3 75320
27. <2244> ＧＸＵテック 533 10.4 3171
28. <1330> 上場日経平均 521 -70.4 56020
29. <1320> ｉＦ日経年１ 510 -52.2 55750
30. <425A> ＧＸ純金 504 81.9 420.7
31. <1308> 上場東証指数 442 -32.6 3772
32. <1545> 野村ナスＨ無 422 -35.6 40900
33. <2559> ＭＸ全世界株 401 5.2 26990
34. <282A> ＧＸ半導１０ 388 150.3 1746
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 387 -58.7 1079
36. <1543> 純パラ信託 375 5.9 87500
37. <1655> ｉＳ米国株 372 -58.2 793.4
38. <1597> ＭＸＪリート 371 1.1 2066
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 370 -14.2 59700
40. <466A> ＧＸ防衛テク 368 84.0 1256
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 367 -19.3 2240
42. <1358> 上場日経２倍 364 -41.9 93190
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 347 789.7 374.4
44. <1674> ＷＴプラチナ 337 127.7 38380
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 325 -13.6 62570
46. <2516> 東証グロース 297 -46.3 574.2
47. <1346> ＭＸ２２５ 274 -79.6 55630
48. <435A> ｉＦ日本配当 263 -47.9 2276
49. <1475> ｉＳＴＰＸ 259 -81.8 376.3
50. <1693> ＷＴ銅 232 -54.0 8088
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース