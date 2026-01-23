　23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 69470　　 -40.5　　　 49130
２. <1542> 純銀信託　　　　 19762　　　62.3　　　 50800
３. <1540> 純金信託　　　　 13777　　 -19.3　　　 23995
４. <1357> 日経Ｄインバ　　　6214　　 -46.4　　　　5051
５. <1321> 野村日経平均　　　6010　　 -51.8　　　 55940
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5696　　 -36.2　　　 58350
７. <2036> 金先物Ｗブル　　　4908　　　63.3　　　251850
８. <1360> 日経ベア２　　　　4754　　 -28.9　　　 124.1
９. <1541> 純プラ信託　　　　3945　　 201.1　　　 12700
10. <1579> 日経ブル２　　　　3817　　 -52.1　　　 528.9
11. <1306> 野村東証指数　　　3369　　　80.4　　　　3820
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　2913　　 -45.3　　　　3168
13. <1328> 野村金連動　　　　2400　　　26.2　　　 18705
14. <314A> ｉＳゴールド　　　2216　　　-3.9　　　 372.8
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2028　　 -17.2　　　 72240
16. <200A> 野村日半導　　　　1525　　　13.2　　　　2993
17. <1398> ＳＭＤリート　　　1492　　　-4.9　　　2061.0
18. <1568> ＴＰＸブル　　　　1464　　 -56.4　　　 811.2
19. <1615> 野村東証銀行　　　1272　　　12.0　　　 599.5
20. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1264　　 252.1　　　 31520
21. <1329> ｉＳ日経　　　　　 923　　 -34.9　　　　5610
22. <1489> 日経高配５０　　　 777　　 -21.0　　　　3055
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 676　　 -49.3　　　　 204
24. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 639　　　17.7　　　 14295
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 634　　 -32.6　　　2171.0
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 598　　 -27.3　　　 75320
27. <2244> ＧＸＵテック　　　 533　　　10.4　　　　3171
28. <1330> 上場日経平均　　　 521　　 -70.4　　　 56020
29. <1320> ｉＦ日経年１　　　 510　　 -52.2　　　 55750
30. <425A> ＧＸ純金　　　　　 504　　　81.9　　　 420.7
31. <1308> 上場東証指数　　　 442　　 -32.6　　　　3772
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 422　　 -35.6　　　 40900
33. <2559> ＭＸ全世界株　　　 401　　　 5.2　　　 26990
34. <282A> ＧＸ半導１０　　　 388　　 150.3　　　　1746
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 387　　 -58.7　　　　1079
36. <1543> 純パラ信託　　　　 375　　　 5.9　　　 87500
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 372　　 -58.2　　　 793.4
38. <1597> ＭＸＪリート　　　 371　　　 1.1　　　　2066
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 370　　 -14.2　　　 59700
40. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 368　　　84.0　　　　1256
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 367　　 -19.3　　　　2240
42. <1358> 上場日経２倍　　　 364　　 -41.9　　　 93190
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 347　　 789.7　　　 374.4
44. <1674> ＷＴプラチナ　　　 337　　 127.7　　　 38380
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 325　　 -13.6　　　 62570
46. <2516> 東証グロース　　　 297　　 -46.3　　　 574.2
47. <1346> ＭＸ２２５　　　　 274　　 -79.6　　　 55630
48. <435A> ｉＦ日本配当　　　 263　　 -47.9　　　　2276
49. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 259　　 -81.8　　　 376.3
50. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 232　　 -54.0　　　　8088
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース