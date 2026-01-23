¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬ÊÆ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾ÞºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È²´ÇÏ¤Ëµ±¤¯¡¡Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ï2´§ÇÏ¥½¥ô¥ê¥ó¥Æ¥£
¡¡ËÌÊÆ¶¥ÇÏ¤ÎÇ¯ÅÙÉ½¾´¡ÖÂè55²ó¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤¬22ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÄ«¡Ë¤ËÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£ÆîÅìÉô¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´5¡áÌðºî¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È²´ÇÏ¤ÎÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ï¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢¥Ù¥ë¥â¥ó¥ÈS¤Î2´§À©ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¿²Æ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥é¥ô¥¡¡¼¥ºS¤òÀ©¤·¤¿¥½¥ô¥ê¥ó¥Æ¥£¡Ê²´4¡áW¡¦¥â¥Ã¥È¡¢Éã¥¤¥ó¥È¥¥¥ß¥¹¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¦¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¡¡ÆüËÜ¤ÎJRA¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ëËÌÊÆ¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¡£Á´ÊÆ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¶¥ÇÏ¶¨²ñ¡ÊNTRA¡Ë¤ÎÌò°÷¤äÁ´ÊÆ¶¥ÇÏµ¼Ô¶¨²ñ¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à»æ¤Îµ¼Ô¡¢ÊÆ¹ñ¶¥ÇÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¯¥¤¥Ù¡¼¥¹¼Ò¤Î¶¥ÁöÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç55²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£05Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ª¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥·¡¼¥¶¥ê¥ª¤¬ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÇ½ª¸õÊä¡ÊºÇÍ¥½¨¼ÇÌÆÇÏ¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢21Ç¯BC¥Õ¥£¥ê¡¼¡õ¥á¥¢¥¿¡¼¥Õ¤òÀ©¤·¤¿¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼¤¬½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨¼ÇÌÆÇÏ¡Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥«¥Ê¥À¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼ÏÂ»Î¤¬19Ç¯ºÇÍ¥½¨¸«½¬µ³¼ê¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£