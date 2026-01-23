RIZINの榊原信行CEO（62）が、23日までに更新されたRIZIN公式YouTubeチャンネルの「RIZIN CONFESSIONS」に更新。朝倉未来の今後について言及した。

今回の動画では、昨年大みそかに開催された「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）のメインイベントで、RIZINフェザー級タイトルマッチ王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフに朝倉未来が挑戦した試合の舞台裏を配信した。

“路上の伝説”は10周年を締める大みそかで1Rで散った。4年ぶりの大みそか大会参戦となったRIZIN10周年イヤーを締めるビッグイベントでもRIZINのベルトには届かなかった。

榊原CEOは「10年間で年間PPV売り上げ数は過去1位。数字も大幅増です」と過去最高の売り上げだったことを明かした。

「もちろん朝倉未来という存在の大きさはすごく大きい。PRIDEの時代の桜庭と比べてもサクよりも上なんだろうな」とRIZIN10年間の最大の功労者を称えた。

そして「やっぱり『朝倉未来物語』が本当に昇華してきた。大みそかで成就はしなかったけど、To be continuedで11年目も次のDECAFEも朝倉未来が自分の生き様を追い求める姿にファンは一喜一憂してもらうことになると思う」と朝倉未来の今後についても言及した。