◎全国の天気

午後は北陸から北日本の日本海側を中心に雪が降るでしょう。北陸は局地的に強く降る所がありそうです。また、夜遅くからは九州や四国でも雪の降り出す所があるでしょう。太平洋側は晴れ間が出て、空気の乾燥した状態が続きます。火の元にはご注意ください。

◎予想最高気温

前日と比べるとやや高い所が多いですが、各地で平年を下回る厳しい寒さが続くでしょう。東京は8℃、大阪と福岡は7℃。札幌は-3℃、青森は-2℃、仙台と新潟は3℃の予想です。関東では風が弱まりますが、全国的には冷たい西よりの風がやや強く吹いて、一層寒く感じられそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

24日(土)にかけては九州や四国の平地も雪の積もる所があるでしょう。雪道では転んでケガをしないよう、小さな歩幅、靴の裏全体をつけて歩くようにしましょう。また、横断歩道やバスの乗降場所、地下街の出入口などは滑りやすいため特に注意が必要です。25日(日)は九州や四国で晴れますが、山陰や近畿で雪の降る所がありそうです。来週27日(火)頃は沖縄や九州、中国地方で雨や雪が降るでしょう。

・札幌〜名古屋

日本海側は土日にかけて、大雪となる所があるでしょう。その後、来週も日本海側は強弱を繰り返しながら雪が続く見込みです。太平洋側は晴れる日が多いですが、厳しい寒さが続くでしょう。

東京は24日(土)11℃まで上がりますが、25日(日)は9℃どまりで、冷たい北風が強まりそうです。