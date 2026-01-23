ÀïÆ®Ì±Â²¤Î»ØÀè¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤ë¡ÄÎëÌÚÍ¥¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î2¸®¥ê¡¼¥Á¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿µÕÅ¾¥Ä¥â¤Î½Ö´Ö¡Ö¤³¤Î¼ê½ç¤ÏÀ¨¤¤¤ï¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡»ØÀè¤ËÅÁ¤ï¤ë¥¢¥¬¥ê¤Î´¶¿¨¤Ë»×¤ï¤º¿Ì¤¨¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î22Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇU-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥ª¡¼¥é¥¹¤Î¿ÆÈÖ¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢µ×¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¡£µ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¥Ä¥â¤Î½Ö´Ö¡¢»ØÀè¤¬¿Ì¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÍ¥¤â¿Ì¤¨¤Æ¤¿¤Ê¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÍ¥¤Î»ØÀè¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÄÞÕ¿È¤ÎµÕÅ¾¥Ä¥â
¡¡²áµî¤ËMVP³ÍÆÀ·Ð¸³¤â¤¢¤ëÎëÌÚÍ¥¤À¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¢¥74.1¤È¶ìÀï¡£¥Á¡¼¥à¤âÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢²áµî2²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÇÔÂà¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡ÖÀïÆ®Ì±Â²¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÃË¤¬¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥é¥¹Æî4¶É¡¢ÎëÌÚÍ¥¤Ï2Ëü8600ÅÀ»ý¤Á¤Î2ÃåÌÜ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï7500ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤ÎÇÛÇ×¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥º¤ÇÌÌ»Ò¤Ï1¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤ÎÇ×¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤â»êÆñ¤Î¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ô¥ó¥º¡¢¥½¥¦¥º¤ÎÃæÄ¥Ç×¤ò¼¡¡¹¤È°ú¤Æþ¤ì¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤«¤éÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë½ÂÃ«ABEMAS¡¦¾¾ËÜµÈ¹°¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤«¤é¤â¥ê¡¼¥Á¤¬Æþ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢15½äÌÜ¤ËµÞ½ê¤Î¥«¥ó»ÍËü¤ò°ú¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ4¡¦7º÷ÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡»³¤Ë¤Ï»Ä¤ê3Ëç¡£µ§¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ä¥â¤Ã¤¿18½äÌÜ¡¢4º÷¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Î¢¤Î6000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤Î¥¢¥¬¥ê¤È¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤³¤Î4º÷¤ò¥Ä¥â¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÎëÌÚÍ¥¤Î»ØÀè¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ê½ç¤ÏÀ¨¤¤¤ï¡×¡Ö¿Ì¤¨¤Æ¤¿¤Í¡×¡ÖÍ¥¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÎÞ¡×¤È´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
